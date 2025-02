Dwóch piłkarzy Bayernu czuło się oszukanych. Obaj zimą zmienią kluby

Od kilku lat dla Bayernu Monachium młodzież stanowi bardzo ważny element pierwszego zespołu. Dlatego też monachijczycy robią co w swojej mocy, aby ściągać do siebie największe talenty przed innymi klubami. Niemniej jednak nie wszyscy mają szansę na realne przebicie się do pierwszego zespołu – przekonać się o tym mógł przede wszystkim Adam Aznou, który jest o krok od zmiany otoczenia klubowego.

Piłkarz Bayernu czuje się oszukany

Latem 2022 roku do młodzieżówki Bayernu Monachium trafił jeden z większych talentów Barcelony – Adam Aznou – który został skuszony projektem oraz planem klubu na jego dalszą przyszłość i rozwój. Młody Marokańczyk rozwijał się stopniowo i przechodził przez kolejne etapy szkolenia, po czym latem zeszłego roku został włączony do pierwszej drużyny prowadzonej przez Vincenta Kompany’ego. Warto przy okazji wspomnieć, że w maju 2024 roku podpisał on swój pierwszy, profesjonalny kontrakt z FCB, do końca czerwca 2027 roku.

Niestety, ale mimo różnych obietnic, Adam choć regularnie trenuje z pierwszym zespołem i jest elementem kadry meczowej „Gwiazdy Południa”, to rzadko kiedy otrzymuje on okazję do zaprezentowania swoich niesamowitych umiejętności, które zdołał już potwierdzić chociażby na poziomie reprezentacji narodowej Maroka. W sezonie 2024/25 wystąpił on w trzech meczach dla Bayernu, spędzając raptem szesnaście minut na boiskach.

Dlatego też czując się oszukanym przez włodarzy, Aznou i jego agent poprosili klub o zgodę na opuszczenie stolicy Bawarii. Prośba ta najwyraźniej zostanie spełniona lada moment, albowiem jak informuje Florian Plettenberg z portalu „Sky”, marokański defensor zostanie wypożyczony do Realu Valladolid. Wkrótce przejdzie on badania medyczne, po czym podpisze umowę do końca sezonu. Ku uciesze fanów Bayernu, którzy martwili się, że 18-latek nie powróci już do Monachium – w grę nie wchodzi żadna opcja wykupu.

Tel odchodzi jednak z Bayernu

Wiele wskazuje również na to, że z Bayernu odejdzie także Mathys Tel, co zakończy tym samym wielotygodniową sagę transferową związaną z francuskim napastnikiem, którego przyszłość od dłuższego czasu jest obiektem nieustannych plotek oraz spekulacji w niemieckiej prasie.

Jak informują niemieckie, angielskie oraz francuskie media, utalentowany napastnik koniec końców zgodził się na ofertę Tottenhamu, po tym jak prezes Daniel Levy naciskał do samego końca i ostatecznie przekonał snajpera FCB do przenosin do Londynu. 19-latek jest już w Anglii, gdzie przejdzie niezbędne badania medyczne, po czym podpisze umowę z „Kogutami”. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to tylko wypożyczenie, bez opcji czy obowiązku wykupu, o czym informowały w ostatnich dniach media w Niemczech, jako warunek odejścia Tela.

Ruch ten potwierdził również włoski guru transferowy, czyli Fabrizio Romano, który dodaje, że Tottenham pokryje pełną pensję młodzieżowego reprezentanta Francji. Jeśli mowa o ewentualnym następcy w Monachium, Max Eberl i spółka nie zamierzają ściągać nikogo nowego – tym samym Vincent Kompany będzie miał do swojej dyspozycji zaledwie jednego nominalnego napastnika, czyli Harry’ego Kane’a, co zdaniem kibiców i ekspertów jest bardzo ryzykowne.

Warto przy okazji wspomnieć, że Mathys podobnie jak Aznou, zdecydował się na zmianę otoczenia klubowego, jako że czuł się oszukany przez włodarzy, którzy obiecali mu zdecydowanie więcej minut w momencie przedłużenia umowy…