OFICJALNIE: Bayern z nową umową dla bramkarza

Bayern Monachium w ostatnich latach dokonał kilku ruchów na rynku transferowym, jeśli mowa o bramkarzach. Teraz wszystko wskazuje na to, że klub ma zapewniony spokój na tej pozycji – przynajmniej na kolejne 12 miesięcy. Wreszcie cała trójka golkiperów bawarskiego klubu ma już ważne kontrakty i pali się do gry w nowym sezonie 2025/26.

Bayern z nową umową dla bramkarza

Sven Ulreich zostaje w Monachium na kolejny rok. Bayern oficjalnie przedłużył kontrakt z doświadczonym bramkarzem do czerwca 2026 roku. Dla 36-latka to kolejny rozdział trwającej już dekadę przygody z „Rekordmeisterem”. Ulreich, który trafił do Monachium z VfB Stuttgart w 2015 roku, przez lata wypracował sobie opinię niezawodnego zmiennika i wzoru profesjonalizmu. Z krótką przerwą na pobyt w Hamburgerze SV (2020/21), pozostaje częścią bawarskiej drużyny już od ponad dziewięciu sezonów.

Z dorobkiem ponad 100 występów dla Bayernu Ulreich może pochwalić się imponującą kolekcją trofeów: dziewięć tytułów mistrza Niemiec, trzy Puchary Niemiec, sześć Superpucharów Niemiec, a także triumfami w Lidze Mistrzów i Superpucharze Europy. Szczególne uznanie zdobył w sezonie 2017/18, kiedy zastępując kontuzjowanego Manuela Neuera był kluczową postacią drużyny, która doszła do półfinału Ligi Mistrzów. Choć popełnił wtedy bolesny błąd w starciu z Realem Madryt, jego postawa przez większą część sezonu spotykała się z powszechnym szacunkiem.

Nowa rola w zespole

W sezonie 2025/26 Ulreich formalnie będzie pełnił rolę trzeciego bramkarza – za legendarnym Neuerem i młodym Jonasem Urbigem, pozyskanym zimą. Po odejściu Daniela Peretza do HSV hierarchia w bramce Bayernu została ustalona jasno, a Ulreich nie robi z niej żadnego problemu. To zawodnik w pełni świadomy swojej roli, którego doświadczenie i obecność w szatni są nie do przecenienia. Zarząd klubu, sztab szkoleniowy z Vincentem Kompanym oraz koledzy z zespołu cenią jego zaangażowanie, etykę pracy i gotowość do pomocy w każdej chwili.

Co więcej, przedłużenie umowy z Ulreichem nie niesie ze sobą ryzyka finansowego – jego roczna pensja na poziomie 2 milionów euro mieści się w ramach klubowego budżetu. W zamian Bayern zyskuje stabilność, lojalność i spokój w tak newralgicznej pozycji jak bramkarz.

Nie bez znaczenia pozostaje też długoterminowa perspektywa. „Ulle”, jak pieszczotliwie nazywają go kibice, ma realne szanse na pozostanie w strukturach klubu po zakończeniu kariery. Najczęściej mówi się o roli trenera bramkarzy, ale nie wyklucza się również innych funkcji – od analityka po ambasadora klubu. Ulreich to dziś nie tylko piłkarz, ale i symbol lojalności wobec Bayernu. I choć rzadko błyszczy na pierwszych stronach gazet, jego znaczenie dla monachijskiego giganta pozostaje niepodważalne.

Sven Ulreich w Bayernie

Niemiecki golkiper do Bayernu trafił latem 2015 roku i jak dotąd spędził w Monachium (z roczną przerwą na pobyt w HSV) osiem sezonów. Choć zwykle był numerem dwa, to pod nieobecność Manuela Neuera miał okazję wystąpić w sumie w 103 meczach o stawkę (licząc wszystkie rozgrywki krajowe i europejskie). Jego ogólny bilans oraz osiągnięcia prezentują się następująco: