Były trener Interu uratował na urlopie dwie osoby przed śmiercią

Ławkę trenerską Interu kojarzy się bardziej z Jose Mourinho, Simone Inzaghim czy Roberto Mancinim aniżeli postaciami, które były na chwilę i nie pasują do poziomu legendarnego zespołu. Jednak to nie ktoś z nich, a osoba, która jest dla kibiców Serie A dość mocno zapomniana została bohaterem nagłówków włoskich portali. Powód jest jednak bardzo ważny – chodzi o życie.

Trenował w Interze – uratował nastolatki przed zatonięciem

Andrea Stramaccioni to człowiek, który od wielu lat jest ekspertem telewizyjnym we Włoszech. Przy okazji MŚ 2022 w Katarze był komentatorską „dwójką”. Widzowie uznali go za świetny dodatek dla komentujących z racji jego pasji wkładanej w pracę. W przeszłości jednak pracował jako trener – w latach 2012-2013 nawet jako pierwszy Interu. Zapowiadał się bardzo dobrze, ponieważ jego młodzieżowe zespoły grały widowiskowy futbol i Massimo Moratti uważał, że to dobry czas, aby awansować młodego trenera. W końcu podobnie zrobiła wcześniej FC Barcelona z Pepem Guardiolą.

W obecnych realiach możliwe, że nie wróci on już do pełnienia tej funkcji, ale w ostatnich dniach zeszło to na dalszy plan. Jak podały serwis „RTL 102.5”, „FCInter1908” oraz „Sempre Inter”, były trener „Nerazzurrich” okazał się prawdziwym bohaterem życia codziennego. Uratował od utonięcia dwie nastoletnie dziewczynki.

Incydent miał miejsce 28 lipca podczas urlopu byłego trenera utytułowanej drużyny. 49-latek spędzał swój wolny czas w Baia di Sfinale, w prowincji Foggia. Zauważył on, że 19-latka i jej dwa lata młodsza koleżanka mają problem z nurtem i falami. Wskoczył do wody, żeby wyciągnąć wspomniane osoby na brzeg. Po wszystkim dostał pochwałę od straży przybrzeżnej, twierdząc przy okazji, że „nie jest żadnym bohaterem”: – Zachowałem się tak, jakby chodziło o moją rodzinę. Nie zastanawiałem się dwa razy. Chcę, by każdy zapamiętał jedno – życie to najważniejsza rzecz.

Stramaccioni jako trener

Kariera Stramaccioniego jako trenera była dość interesująca. Wiele lat pracował on przy młodzieży w Romy – rzymska drużyna to topowa w skali kraju akademia. Był tam w latach 2005-2011. Po przejściu do Interu wygrał NextGen Series – zawody 16 klubów w kategorii U19. W pokonanym polu zostały choćby Ajax z Viktorem Fischerem czy Olympique Marsylia z Bilalem Omranim, który do niedawna grał przez krótki czas w Wiśle Kraków.

W Serie A poza Interem, dostał też pracę w Udinese. Łącznie w obydwu klubach przepracował 106 spotkań. Tu rozpoczął się ostatni etap – praca poza krajem. Panathinaikos i Sparta Praga to łącznie 75 meczów w roli trenera. Schyłkowy czas to krótkie przygody na Bliskim Wschodzie. Irański Esteghlal oraz katarska Al-Gharafa (zwolniony kilka miesięcy przed MŚ w tym kraju) to jego ostatnie miejsca pracy.

Fot. PressFocus