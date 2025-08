Kolejne potężne wzmocnienie rywala Lecha z Ligi Mistrzów. „Największy transfer w XXI wieku”

Już w środę 6 sierpnia odbędzie się pierwsza z dwóch rywalizacji Lecha Poznań z Crveną Zvezdą, której stawką jest awans do ostatniej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Tego lata klub z Belgradu sprowadził już finalistę poprzedniej edycji tych rozgrywek, a lada moment oficjalnie ogłosi transfer jednej z największych legend w historii serbskiej piłki. Miejscowe media twierdzą, że to „największy transfer tamtejszej piłki w XXI wieku”.

Potężne wzmocnienia rywala Lecha z Ligi Mistrzów

„Oj trudne, trudne się wylosowało” – tak można skomentować drużynę, na którą Lech Poznań trafił podczas losowania III rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Od początku jasne było, że „Kolejorz” i Crvena Zvezda w II rundzie przejdą swoich rywali i następnie staną naprzeciwko siebie. Zaskoczenia nie było i mistrzowie Polski wyeliminowali mistrza Islandii, z kolei mistrzowie Serbii rozprawili się z mistrzem Gibraltaru. W rewanżu z Lincoln Red Imps, wygranym przez Crvenę aż 5:1, zadebiutował zresztą dobrze znany fanom futbolu Marko Arnautović.

Przenosiny do Belgradu austriackiego napastnika o serbskim pochodzeniu były obietnicą złożoną zmarłemu pod koniec 2022 roku Sinišy Mihajloviciowi, który przez ponad rok prowadził go we włoskiej Bologni. Arnautović podpisał dwuletnią umowę z Crveną Zvezdą, a według miejscowych mediów za jeden sezon ma otrzymać rekordowe w historii serbskiej piłki 2,5 mln euro. Kwota ta może jednak zostać przebita przez Dušana Tadicia, który według serbskich dziennikarzy w środę 30 lipca podpisał kontrakt z „Czerwono-Białymi”.

Według portalu „Mondo.rs” 36-latek także zwiąże się z Crveną Zvezdą dwuletnią umową, a rocznie miałby otrzymywać 2 mln euro netto. W jego kontrakcie miało jednak zostać zawartych aż dziewięć zapisów o bonusach, które znacznie zwiększyłyby jego zarobki.

awans do Ligi Mistrzów – 200 000 – euro netto

awans do Ligi Europy poprzez eliminacje Ligi Mistrzów – 50 000 euro

punkt zdobyty w Lidze Mistrzów – 30 000 euro

zdobycie mistrzostwa Serbii – 30 000 euro

zdobycie Pucharu Serbii – 10 000 euro

bramka lub asysta w Lidze Mistrzów – 5000 euro

punkt zdobyty w Lidze Europy – 5000 euro

bramka lub asysta w Lidze Europy – 5000 euro

bramka lub asysta w serbskich rozgrywkach – 5000 euro

Powrót do ojczyzny po wielu latach

Do Crvenej Zvezdy Tadić dołączy na zasadzie „wolnego transferu”, bowiem wraz z końcem czerwca br. wygasł jego kontrakt z Fenerbahce, które reprezentował przez ostatnie dwa sezony. Był to jeden z pięciu zagranicznych klubów w jego karierze. Poza Serbią najwięcej czasu spędził w Holandii – aż dziewięć lat. W 2010 roku przeniósł się on z rodzimej Vojvodiny Nowy Sad do FC Groningen, które po dwóch sezonach zamienił na Twente. Ten klub zaś w 2014 roku sprzedał go do Southampton, którego koszulkę Tadić przywdziewał przez cztery lata.

W 2018 roku wrócił do Holandii i przez pięć sezonów występował w Ajaxie. To właśnie jako zawodnik amsterdamskiego klubem zdobywał swoje jedyne trofea w klubowej karierze – trzy mistrzostwa Holandii, dwa Puchary Holandii i jeden Superpuchar Holandii. Do tego w sezonie 2018/19 z 28 bramkami został królem strzelców Eredivisie i zarazem w tej kampanii dotarł z Ajaxem do półfinału Ligi Mistrzów. Mimo to, to nie wtedy, a dopiero dwa lata później kibice „Godenzonen” wybrali go najlepszym piłkarzem sezonu ich ulubionej drużyny.

W 2021 roku został również wybrany najlepszym serbskim piłkarzem. Była to jego trzecia taka nagroda w karierze i jak dotąd ostatnia. Tytuł ten otrzymywał także w 2019 i 2016 roku. Nie dziwi więc, że serbskie media nazywają przenosiny Tadicia do Crvenej Zvezdy „największym transferem serbskiej piłki w XXI wieku”. Tym bardziej, że mówimy również o zawodniku z największą liczbą występów w historii serbskiej reprezentacji. W seniorskiej kadrze zadebiutował w grudniu 2008 roku i do tej pory rozegrał dla niej aż 111 spotkań.

W koszulce „Orłów” zanotował liczby na poziomie 23 goli i 40 asyst. Zagrał z nią także na trzech dużych turniejach – mistrzostwach świata w 2018 i 2022 roku oraz EURO 2024. Jego dorobek na dużych imprezach to dziewięć występów i trzy asysty – wszystkie zaliczone na mundialu. W dorosłej piłce klubowej zanotował zaś aż 265 asyst oraz 231 bramek w 770 występach. Patrząc na dominację Crvenej Zvezdy na krajowym podwórku Tadić mimo już 36 lat na karku ten i tak okazały dorobek mógłby jeszcze znacznie go powiększyć.

fot. PressFocus