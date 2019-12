Powraca temat transferu Mario Mandzukicia!

Mario Mandzukic przygotowuje się na rozstanie z Juventusem. 33-latek od dłuższego czasu nie jest brany pod uwagę przez Maurizio Sarriego, dlatego zmiana klubu wydaje się jedynym, rozsądnym rozwiązaniem. Jak informuje Romeo Agresti, Mario może trafić do Kataru.

Chorwacki napastnik po raz ostatni pojawił się na murawie w meczach towarzyskich, poprzedzających sezon. Już na starcie rozgrywek, snajper otrzymał jasny komunikat od sztabu szkoleniowego. Na grę w pierwszym składzie, Mario nie ma nawet co liczyć.

Dlatego też, Mandzukic we wrześniu był przymierzany do opuszczenia Turynu. W niektórych miejscach okno transferowe było jeszcze otwarte. Jednym z nich był Katar. 33-latek prowadził rozmowy na temat przeprowadzki z drużyną z tego kraju, jednakże do żadnej transakcji ostatecznie nie doszło.

Mario pozostał w Turynie, tracąc tym samym kilka miesięcy. Trudno wyobrazić sobie, by w styczniu, piłkarz nie opuścił Juventusu. Jak informuje Romeo Agresti, ponownie po zawodnika zgłosił się jeden z katarskich zespołów. Najbliższe dni powinny zadecydować, czy transfer w ogóle będzie mieć miejsce.

Zarządowi “Starej Damy” zapewne bardzo zależy na rozwiązaniu całej sprawy. Napastnik ma bowiem ważny kontrakt z klubem do końca sezonu 2020/2021.