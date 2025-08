Z Bundesligi odejdzie jeden z najlepszych pomocników. Ale… nie tam, gdzie wszyscy myśleli

Za chwilę z Bundesligi ucieknie wielki talent. Już od dłuższego czasu spekulowano na temat jego odejścia, ale nastąpił zwrot akcji i podąży on w innym kierunku. Jak informują niemieckie i zagraniczne media, to Saudyjczycy zagrali na nosie europejskim rywalom, którzy też o pomocnika zabiegali.

Z Bundesligi do Arabii

Odejście Enzo Millota z VfB Stuttgart wkrótce stanie się faktem. Ruch ten oznacza nie tylko zmianę barw klubowych, lecz również istotny punkt zwrotny w projekcie sportowym „Szwabów”. Eksperci nie mają też wątpliwości, że Bundesliga straci jedną z czołowych gwiazd środka pola, która ma za sobą niezwykle udane miesiąc w barwach VfB. W końcu to młody piłkarz, którego wartość rynkowa wynosi ok. 35-40 mln euro. Miałby wszelkie predyspozycje, żeby spróbować sił w Premier League czy po prostu w mocniejszym klubie. Wybrał jednak inaczej.

Francuski pomocnik, który w minionym sezonie był jednym z kluczowych ogniw zespołu Sebastiana Hoenessa, już wkrótce zostanie nowym zawodnikiem Al-Ahli. Jak poinformował Fabrizio Romano, transfer jest praktycznie sfinalizowany – 23-latek doszedł do porozumienia z klubem z Arabii Saudyjskiej, w którym występują już: Edouard Mendy, Franck Kessie, Ivan Toney, Riyad Mahrez i Allan Saint-Maximin. Zespół ten zajął w zeszłorocznych rozgrywkach 5. miejsce w Saudi Pro League, ale ma zdecydowanie apetyt na więcej.

Stuttgart zainkasuje za swojego zawodnika aż 28 milionów euro. Klauzula odstępnego opiewająca na 18 milionów euro wygasła. To oznacza, że wynegocjował znacznie korzystniejsze warunki, maksymalizując zysk z odejścia zawodnika, który latem był już o krok od Galatasaray. To właśnie saga transferowa z Turkami trwała najdłużej. „Kicker” ogłosił, że Millot dołączy do Leroya Sane i zostanie graczem „Galaty”. Piłkarz i klub mieli nawet według tego źródła uzgodnić warunki indywidualne. Do tego ruchu jednak nie doszło.

Wcześniej łączono go też z Atletico Madryt, ale to Al-Ahli wygrało ten wyścig. Millot nie ukrywał chęci zmiany otoczenia – choć wcześniej skłaniał się ku Europie, ostatecznie zdecydował się na sportowo i finansowo intratny ruch na Bliski Wschód. Doniesienia te potwierdzili również dziennikarze „Sky Sport”.

Bundesliga była jego domem przez cztery lata

Millot ma za sobą znakomity sezon 2024/25 – 12 bramek i osiem asyst we wszystkich rozgrywkach. Wlicza się w to solidny występ w finale Pucharu Niemiec, w którym strzelił dwa gole i pomógł Stuttgartowi sięgnąć po jakże upragnione trofeum. Jego odejście to poważne osłabienie kreatywności i dynamiki w drugiej linii, zwłaszcza że przez długi czas był kluczowym elementem pressingu i przejść ofensywnych. Tworzył ekscytujący środek pola z jeszcze bardziej „hype’owanym” Angelo Stillerem, którego poważnie rozważał nawet Real Madryt.

VfB Stuttgart ma teraz przed sobą trudne zadanie – znalezienie wartościowego następcy. Klub miał nadzieję na pozyskanie Giannisa Konstanteliasa z PAOK-u Saloniki, ale 22-letni reprezentant Grecji przedłużył kontrakt z macierzystym klubem, niwecząc plany transferowe. W mediach pojawiają się nowe nazwiska, a najczęściej powtarzanym jest pomocnik Celty Vigo – Williot Swedberg. Szwed uznawany jest za ogromny talent i zawodnika o dużym potencjale ofensywnym, ale nie wiadomo jeszcze, czy Celta będzie skłonna oddać go już teraz.

Dla Stuttgartu kluczowe będzie nie tylko znalezienie piłkarza o zbliżonym profilu do Millota, lecz także utrzymanie równowagi finansowej i sportowej. Odejście Francuza oznacza nie tylko lukę na boisku, ale i w szatni – był bowiem jednym z liderów młodego, ambitnego zespołu, który w ubiegłym sezonie bił się o czołowe lokaty w Bundeslidze. W czasie swojej czteroletniej przygody z VfB Stuttgart, Enzo wystąpił w 113 meczach o stawkę, w których to zdobył 22 bramki oraz zanotował 21 asyst.

Głównie występował jako ofensywny pomocnik, ale był również testowany na niemalże wszystkich pozycjach w pomocy – niejednokrotnie jako prawoskrzydłowy. Jego uniwersalność czyni go więc bardzo jakościowym i przydatnym zawodnikiem. Co do trofeów, oprócz zdobycia Pucharu Niemiec w sezonie 2024/25, Millot wraz z reprezentacją narodową sięgnął po srebro na igrzyskach olimpijskich w 2024 roku. W dorosłej zaś kadrze narodowej Francji wystąpił póki co czterokrotnie. Wielkim sukcesem niewątpliwie było też wicemistrzostwo Niemiec w sezonie 2023/24.

