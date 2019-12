Bartosz Tarachulski nowym trenerem Pogoni Siedlce

Pogoń Siedlce ma nowego trenera. Został nim Bartosz Tarachulski, którego część kibiców może pamiętać z występów m.in. w Polonii Warszawa i Górniku Zabrze.

Klub, którego wychowankiem jest Artur Boruc, od początku sezonu nie radzi sobie najlepiej. Zespół zajmuje dopiero 14. miejsce w II lidze i ma przewagę zaledwie dwóch punktów nad strefą spadkową. Kilka dni temu klub zwolnił trenera Marcina Płuskę, który dość szybko znalazł nowe miejsce pracy – objął drużynę Hetmana Zamość.

Nowym trenerem Pogoni został Bartosz Tarachulski. Fani ekstraklasy mogą go kojarzyć z występów w Polonii Warszawa i Górniku Zabrze. Ponadto, grał również w Anglii, Belgii i Grecji, z czego najwięcej w ostatnim z wymienionych państw. Spędził tam bowiem siedem lat, po czym wrócił do Polski, a konkretnie do klubu z Siedlec.

Szkoleniowiec podpisał z Pogonią półroczną umowę z opcją przedłużenia o sezon. Były piłkarz będzie już czwartym trenerem prowadzącym zespół w obecnych rozgrywkach. Jego poprzednikami byli Kamil Socha, Daniel Purzycki i wspomniany wcześniej Marcin Płuska.

Tarachulski już miał kilkakrotnie okazję pracować z Pogonią, zarówno jako asystent, jak i trener pierwszego zespołu. Tym samym, jest to już jego kolejne podejście do klubu z Mazowsza. Ponadto, były napastnik prowadził również Legionovię Legionowo.

