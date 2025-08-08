FREEBET 400 ZŁ NA START W BETFAN!
We współpracy z legalnym, polskim bukmacherem, Betfan, mamy dla Was specjalną promocję na Ekstraklasę – flagową Extra Pensję!

W piątek rozpocznie się 4. kolejka Ekstraklasy. Oznacza to, że gracze BETFAN otrzymali już 30 000 złotych do podziału w ramach Extra Pensji! Co kolejkę bez zwolnień trenerów w Ekstraklasie, na konto graczy trafia do podziału kwota 10 000 złotych. Zaś pierwszy trener, który zostanie zwolniony otrzyma kwotę 200 000 złotych, pomniejszaną co kolejkę o 10 000 zł, które trafiają na konto graczy. Oznacza to, że pula dla pierwszego bezrobotnego trenera Ekstraklasy wynosi obecnie 170 000 złotych. Zarejestruj się w Betfan z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i weź udział w promocji! Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły promocji.

Zasady promocji Extra Pensja – jak wziąć udział?

    1. Otwórz konto z kodem bonusowym do Betfan: FUTBOLNEWS i zaznacz zgody marketingowe (sprawdź jak założyć konto w BETFAN)
    2. Jeśli masz już konto kliknij „DOŁĄCZ DO PROMOCJI”
    3. Postaw AKO kupon z salda depozytowego za min. 20 zł na Ekstraklasę (kurs min. kuponu 3.00)
    4. Każdy kupon bierze udział w jednym podziale puli. Możesz grać co kolejkę
    5. Brak zwolnień = 10 000 zł do podziału dla Graczy – kibicuj trenerom, żeby nie stracili posady!
    6. Pula jest dzielona po zakończeniu każdej kolejki
    7. Za każdą kolejkę możesz zgarnąć 1 freebet
    8. Freebetem grasz jak chcesz – musisz go jednak wykorzystać do 48 godzin

    Autor

    Avatar użytkownika
    Patryk Śliwiński

    Redaktor, piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.

