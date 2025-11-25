Koniec ery Viniciusa w Realu? Media huczą o gigantycznym transferze

To wiadomość, która zelektryzowała dziś rano piłkarską Europę, choć na razie opiera się wyłącznie na przeciekach prasowych. Jak donoszą czołowe serwisy sportowe, Vinicius Junior, jeden z głównych kandydatów do Złotej Piłki, miał poinformować władze klubu o chęci zmiany otoczenia. Według mediów, Brazylijczyk odrzuca kolejne propozycje przedłużenia kontraktu wygasającego w 2027 roku, co stawia „Królewskich” w trudnej sytuacji.

Betclic to sponsor tytularny rozgrywek 1. ligi, 2. ligi i 3. ligi. Mecz Realu Madrytu możecie obstawiać na stronie bukmachera Betclic, rejestrując się z kodem FUTBOLNEWS

Prasa: Konflikt z trenerem i cień Mbappe

Hiszpańskie media, na czele z katalońskim „Sportem”, donoszą, że powodem sensacyjnej decyzji 25-latka nie są kwestie finansowe, lecz jego rola w zespole. Dziennikarze sugerują, że od momentu przyjścia Kyliana Mbappe pozycja Viniciusa na boisku uległa zachwianiu. Według relacji prasy, Brazylijczyk czuje się niedoceniany i obawia się, że staje się „tym drugim” w projekcie Florentino Pereza.

Co więcej, media spekulują o napiętych relacjach na linii zawodnik-trener. Źródła bliskie szatni Realu twierdzą, że współpraca z obecnym sztabem szkoleniowym jest „chłodna” i brakuje w niej chemii, którą piłkarz miał z Carlo Ancelottim. Otoczenie zawodnika, cytowane przez prasę, miało dać do zrozumienia, że lato 2026 to ostateczny termin na transfer.

DZISIAJ GRA LIGA MISTRZÓW! Zobacz jakie bonusy bukmacherskie przygotowali legalni operatorzy!

Angielskie media: United i Liverpool w grze