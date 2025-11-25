Koniec ery Viniciusa w Realu? Media huczą o gigantycznym transferze
To wiadomość, która zelektryzowała dziś rano piłkarską Europę, choć na razie opiera się wyłącznie na przeciekach prasowych. Jak donoszą czołowe serwisy sportowe, Vinicius Junior, jeden z głównych kandydatów do Złotej Piłki, miał poinformować władze klubu o chęci zmiany otoczenia. Według mediów, Brazylijczyk odrzuca kolejne propozycje przedłużenia kontraktu wygasającego w 2027 roku, co stawia „Królewskich” w trudnej sytuacji.
Prasa: Konflikt z trenerem i cień Mbappe
Hiszpańskie media, na czele z katalońskim „Sportem”, donoszą, że powodem sensacyjnej decyzji 25-latka nie są kwestie finansowe, lecz jego rola w zespole. Dziennikarze sugerują, że od momentu przyjścia Kyliana Mbappe pozycja Viniciusa na boisku uległa zachwianiu. Według relacji prasy, Brazylijczyk czuje się niedoceniany i obawia się, że staje się „tym drugim” w projekcie Florentino Pereza.
Co więcej, media spekulują o napiętych relacjach na linii zawodnik-trener. Źródła bliskie szatni Realu twierdzą, że współpraca z obecnym sztabem szkoleniowym jest „chłodna” i brakuje w niej chemii, którą piłkarz miał z Carlo Ancelottim. Otoczenie zawodnika, cytowane przez prasę, miało dać do zrozumienia, że lato 2026 to ostateczny termin na transfer.
Angielskie media: United i Liverpool w grze
Zagraniczne portale informują, że sytuację błyskawicznie zaczęły monitorować dwa kluby, które według dziennikarzy stać na taką operację.
Manchester United: Jak podają brytyjskie tabloidy, na Old Trafford marzą o powrocie na szczyt pod wodzą nowych właścicieli. Media donoszą, że Vinicius jest „wymarzonym celem” dla Rubena Amorima i miałby przejąć legendarny numer 7. Angielska prasa twierdzi, że United są gotowi wyłożyć kwotę rzędu 150-180 mln euro.
Liverpool: Z kolei „The Athletic” sugeruje, że sytuację bacznie obserwują The Reds. Według doniesień, na Anfield wciąż ważą się losy Mohameda Salaha, a Vinicius jest typowany przez media na jego naturalnego następcę. Dziennikarze wskazują, że styl gry Brazylijczyka idealnie pasowałby do wymogów Premier League.
Choć Real Madryt oficjalnie milczy, eksperci w studiach telewizyjnych są zgodni: medialna burza wokół Viniciusa nie wzięła się znikąd. Jeśli doniesienia o braku chęci przedłużenia umowy się potwierdzą, Perez może zostać zmuszony do rozpoczęcia licytacji, o której rozpisują się dziś gazety na całym świecie.
