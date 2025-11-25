Tryb ciemny

Strona Główna / La Liga / Koniec ery Viniciusa w Realu? Media huczą o gigantycznym transferze

Koniec ery Viniciusa w Realu? Media huczą o gigantycznym transferze

Napisane przez Patryk Śliwiński, 25 listopada 2025

To wiadomość, która zelektryzowała dziś rano piłkarską Europę, choć na razie opiera się wyłącznie na przeciekach prasowych. Jak donoszą czołowe serwisy sportowe, Vinicius Junior, jeden z głównych kandydatów do Złotej Piłki, miał poinformować władze klubu o chęci zmiany otoczenia. Według mediów, Brazylijczyk odrzuca kolejne propozycje przedłużenia kontraktu wygasającego w 2027 roku, co stawia „Królewskich” w trudnej sytuacji.

Betclic to sponsor tytularny rozgrywek 1. ligi, 2. ligi i 3. ligi. Mecz Realu Madrytu możecie obstawiać na stronie bukmachera Betclic, rejestrując się z kodem FUTBOLNEWS

Postaw pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł i graj bez podatku w Betclic!

Prasa: Konflikt z trenerem i cień Mbappe

Hiszpańskie media, na czele z katalońskim „Sportem”, donoszą, że powodem sensacyjnej decyzji 25-latka nie są kwestie finansowe, lecz jego rola w zespole. Dziennikarze sugerują, że od momentu przyjścia Kyliana Mbappe pozycja Viniciusa na boisku uległa zachwianiu. Według relacji prasy, Brazylijczyk czuje się niedoceniany i obawia się, że staje się „tym drugim” w projekcie Florentino Pereza.

Co więcej, media spekulują o napiętych relacjach na linii zawodnik-trener. Źródła bliskie szatni Realu twierdzą, że współpraca z obecnym sztabem szkoleniowym jest „chłodna” i brakuje w niej chemii, którą piłkarz miał z Carlo Ancelottim. Otoczenie zawodnika, cytowane przez prasę, miało dać do zrozumienia, że lato 2026 to ostateczny termin na transfer.

DZISIAJ GRA LIGA MISTRZÓW! Zobacz jakie bonusy bukmacherskie przygotowali legalni operatorzy!

Angielskie media: United i Liverpool w grze

Zagraniczne portale informują, że sytuację błyskawicznie zaczęły monitorować dwa kluby, które według dziennikarzy stać na taką operację.

Manchester United: Jak podają brytyjskie tabloidy, na Old Trafford marzą o powrocie na szczyt pod wodzą nowych właścicieli. Media donoszą, że Vinicius jest „wymarzonym celem” dla Rubena Amorima i miałby przejąć legendarny numer 7. Angielska prasa twierdzi, że United są gotowi wyłożyć kwotę rzędu 150-180 mln euro.

Liverpool: Z kolei „The Athletic” sugeruje, że sytuację bacznie obserwują The Reds. Według doniesień, na Anfield wciąż ważą się losy Mohameda Salaha, a Vinicius jest typowany przez media na jego naturalnego następcę. Dziennikarze wskazują, że styl gry Brazylijczyka idealnie pasowałby do wymogów Premier League.

Choć Real Madryt oficjalnie milczy, eksperci w studiach telewizyjnych są zgodni: medialna burza wokół Viniciusa nie wzięła się znikąd. Jeśli doniesienia o braku chęci przedłużenia umowy się potwierdzą, Perez może zostać zmuszony do rozpoczęcia licytacji, o której rozpisują się dziś gazety na całym świecie.

Fot. grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję (Google Gemini)

La LigaZe świata

Autor

Avatar użytkownika
Patryk Śliwiński

Redaktor, piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.

Najnowsze wpisy

Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.