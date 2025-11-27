Już niedługo polskie kluby rozpoczną 4. kolejkę fazy ligowej Ligi Konferencji. Jagiellonia i Raków mają po półmetku rozgrywek po pięć punktów, za to Legia Warszawa i Lech Poznań po trzy oczka. Ile muszą ich zdobyć, aby zapewnić sobie awans, a także jak oceniamy szanse poszczególnych polskich klubów?

Ile trzeba mieć punktów, aby zagrać w fazie pucharowej Ligi Konferencji?

Awans czterech polskich drużyn do play-offów to marzenie większości kibiców Ekstraklasy. W fazie ligowej gra 36 drużyn, a rozegranych jest sześć spotkań. Do 1/8 finału awansują kluby z TOP 8, a do 1/16 finału kluby, które zajmą miejsca 9 – 24. Ile trzeba więc zdobyć punktów, aby być pewnym awansu? W poprzedniej kampanii kluby z ośmioma punktami były pewne gry w play-offach. Sztuczna inteligencja wyliczyła, że przy ośmiu punktach, szanse na awans wynoszą aż 95%. W poprzednim sezonie cztery drużyny z siedmiopunktowym dorobkiem również grały w play-offach. Dziewięć oczek to już pewny awans. Możemy więc uznać, że aby awansować z TOP 24 należy uzyskać minimum osiem punktów. W przypadku siedmiu, deską ratunku może być bilans bramkowy.

Aby awansować z TOP 8 należy uzyskać 13-14 punktów. Przed rokiem Legia miała 12, a Cercle Brugge 11 i grały od razu w 1/8 finału, ale są to wyniki zbyt „na styku”, aby przyjąć je do założeń, że starczą na awans z czołowej ósemki.

Szanse polskich zespołów na grę w fazie pucharowej Ligi Konferencji 2025/2026

Jak zatem oceniamy szanse polskich zespołów na awans do TOP 8 i TOP 24?

Raków Częstochowa

Top 8: 40%

Top 24: 95%

Raków nawet w przypadku wygrania wszystkich pozostałych spotkań, będzie miał 14 punktów. Jest to wystarczająco, aby być pewnym awansu z TOP 8, ale trzeba założyć, że Medaliki wygrają wszystkie mecze, nawet mimo gęstej atmosfery wokół klubu. Może im się jednak przytrafić remis, a mimo to będzie istniała szansa na TOP 8. Do końca pozostały Medalikom trzy mecze, a komplet punktów chociaż w jednym z nich, niemal zapewnia grę w 1/16 finału LK.

Jagiellonia Białystok

Top 8: 10%

Top 24: 85%

Jagiellonia spośród polskich drużyn, ma najtrudniejszy terminarz w drugiej połowie fazy ligowej. W starciu z KuPS jest faworytem i komplet punktów da Jadze upragnione osiem punktów, ale o oczka w kolejnych starciach będzie bardzo trudno, gdyż rywalami są AZ Alkmaar i Rayo Vallecano. Jaga potrzebuje więc cudu i kompletu zwycięstw w trzech meczach.

Lech Poznań

Top 8: 5%

Top 24: 60%

Lech Poznań na własne życzenie skomplikował sobie sytuację porażką z Lincoln. Ma on tylko trzy punkty, a zatem musi wygrać minimum jeden mecz i dwa razy zremisować. Biorąc pod uwagę, że będzie grać z Mainz, najlepiej założyć, że Lechitom uda się wygrać z Lausanne i Sigmą Ołomuniec. TOP 8? Tylko komplet zwycięstw, bardzo dobry bilans i szczęśliwe wyniki równoległych spotkań.

Legia Warszawa

Top 8: 3%

Top 24: 65%

Legia Warszawa ma nieco łatwiejszy terminarz od Lecha Poznań. Co prawda pojedynek ze Spartą będzie trudny, ale w starciu z Noah czy Lincoln, Wojskowi będą murowanymi faworytami, a sześć punktów będzie w ich zasięgu. Przy obecnym ujemnym bilansie bramkowym o TOP 8 jest już bardzo trudno. Legia nie może stracić ani jednego punktu, musi strzelać wiele goli i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w meczach rywali.

