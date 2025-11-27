Tryb ciemny

Strona Główna / Ekstraklasa / Ile punktów muszą mieć polskie kluby, aby awansować z fazy ligowej LK?

Ile punktów muszą mieć polskie kluby, aby awansować z fazy ligowej LK?

Napisane przez Patryk Śliwiński, 27 listopada 2025

Już niedługo polskie kluby rozpoczną 4. kolejkę fazy ligowej Ligi Konferencji. Jagiellonia i Raków mają po półmetku rozgrywek po pięć punktów, za to Legia Warszawa i Lech Poznań po trzy oczka. Ile muszą ich zdobyć, aby zapewnić sobie awans, a także jak oceniamy szanse poszczególnych polskich klubów?

Betclic to sponsor tytularny rozgrywek 1. ligi, 2. ligi i 3. ligi. Mecze polskich klubów w LK możecie obstawiać na stronie bukmachera Betclic, rejestrując się z kodem FUTBOLNEWS

Postaw pierwszy zakład bez ryzyka do 50 zł i graj bez podatku w Betclic!

Ile trzeba mieć punktów, aby zagrać w fazie pucharowej Ligi Konferencji?

Awans czterech polskich drużyn do play-offów to marzenie większości kibiców Ekstraklasy. W fazie ligowej gra 36 drużyn, a rozegranych jest sześć spotkań. Do 1/8 finału awansują kluby z TOP 8, a do 1/16 finału kluby, które zajmą miejsca 9 – 24. Ile trzeba więc zdobyć punktów, aby być pewnym awansu? W poprzedniej kampanii kluby z ośmioma punktami były pewne gry w play-offach. Sztuczna inteligencja wyliczyła, że przy ośmiu punktach, szanse na awans wynoszą aż 95%. W poprzednim sezonie cztery drużyny z siedmiopunktowym dorobkiem również grały w play-offach. Dziewięć oczek to już pewny awans. Możemy więc uznać, że aby awansować z TOP 24 należy uzyskać minimum osiem punktów. W przypadku siedmiu, deską ratunku może być bilans bramkowy.

Aby awansować z TOP 8 należy uzyskać 13-14 punktów. Przed rokiem Legia miała 12, a Cercle Brugge 11 i grały od razu w 1/8 finału, ale są to wyniki zbyt „na styku”, aby przyjąć je do założeń, że starczą na awans z czołowej ósemki.

Szanse polskich zespołów na grę w fazie pucharowej Ligi Konferencji 2025/2026

Jak zatem oceniamy szanse polskich zespołów na awans do TOP 8 i TOP 24?

Raków Częstochowa

Top 8: 40%

Top 24: 95%

Raków nawet w przypadku wygrania wszystkich pozostałych spotkań, będzie miał 14 punktów. Jest to wystarczająco, aby być pewnym awansu z TOP 8, ale trzeba założyć, że Medaliki wygrają wszystkie mecze, nawet mimo gęstej atmosfery wokół klubu. Może im się jednak przytrafić remis, a mimo to będzie istniała szansa na TOP 8. Do końca pozostały Medalikom trzy mecze, a komplet punktów chociaż w jednym z nich, niemal zapewnia grę w 1/16 finału LK.

Zobacz zapowiedź meczu Raków – Rapid Wiedeń

Jagiellonia Białystok

Top 8: 10%

Top 24: 85%

Jagiellonia spośród polskich drużyn, ma najtrudniejszy terminarz w drugiej połowie fazy ligowej. W starciu z KuPS jest faworytem i komplet punktów da Jadze upragnione osiem punktów, ale o oczka w kolejnych starciach będzie bardzo trudno, gdyż rywalami są AZ Alkmaar i Rayo Vallecano. Jaga potrzebuje więc cudu i kompletu zwycięstw w trzech meczach.

Sprawdź typy na Jagiellonia Białystok – KuPS

Lech Poznań

Top 8: 5%

Top 24: 60%

Lech Poznań na własne życzenie skomplikował sobie sytuację porażką z Lincoln. Ma on tylko trzy punkty, a zatem musi wygrać minimum jeden mecz i dwa razy zremisować. Biorąc pod uwagę, że będzie grać z Mainz, najlepiej założyć, że Lechitom uda się wygrać z Lausanne i Sigmą Ołomuniec. TOP 8? Tylko komplet zwycięstw, bardzo dobry bilans i szczęśliwe wyniki równoległych spotkań.

Zobacz co zagrać na Lech – Lausanne

Legia Warszawa

Top 8: 3%

Top 24: 65%

Legia Warszawa ma nieco łatwiejszy terminarz od Lecha Poznań. Co prawda pojedynek ze Spartą będzie trudny, ale w starciu z Noah czy Lincoln, Wojskowi będą murowanymi faworytami, a sześć punktów będzie w ich zasięgu. Przy obecnym ujemnym bilansie bramkowym o TOP 8 jest już bardzo trudno. Legia nie może stracić ani jednego punktu, musi strzelać wiele goli i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w meczach rywali.

Sprawdź co typują eksperci w rywalizacji Legii ze Spartą

Fot. grafika wygenerowana przez sztuczną inteligencję (Google Gemini)

EkstraklasaLiga KonferencjiZ krajuZe świata

Autor

Avatar użytkownika
Patryk Śliwiński

Redaktor, piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.

Najnowsze wpisy

Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.