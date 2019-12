Ricardo Sa Pinto zwolniony z Bragi!

Dość niespodziewane informacje napływają do nas z Portugalii. Były szkoleniowiec Legii, Ricardo Sa Pinto został zwolniony z SC Bragi. Biorąc pod uwagę przyzwoite wyniki zespołu, ponownie trener o trudnym charakterze musiał podpaść zarządowi klubu.

Jeszcze nie tak dawno, SC Braga świętowała awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Zespół prowadzony przez Sa Pinto wywalczył sobie udział w dalszej części tego turnieju w bardzo dobrym stylu. Drużyna nie przegrała bowiem w grupie ani jednego spotkania. Biorąc pod uwagę eliminacje do LE, seria spotkań Bragi bez porażki wygląda imponująco (10 meczów).

W lidze poczynania Bragi nie wyglądały już tak dobrze. Mimo to, trudno wyobrazić sobie, by Ricardo został zwolniony za awans do 1/16 LE i ósme miejsce w tabeli, ze stratą sześciu punktów do czwartej lokaty.

Można przypuszczać, że słynący z trudnego charakteru Portugalczyk, popadł w konflikt z zarządem klubu. Tym samym po raz kolejny 47-latek nie wytrzymał całego sezonu w jednej drużynie. taki scenariusz w historii pracy Sa Pinto widzieliśmy niejednokrotnie.