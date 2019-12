Joaquin w Betisie do czterdziestki! Hiszpan podpisał nowy kontrakt

Joaquin w przyszłym roku skończy 39 lat, a mimo to podpisał kontrakt ważny do końca przyszłego sezonu. Patrząc na jego formę i statystyki – nie powinno to jednak dziwić.

Hiszpański skrzydłowy po raz pierwszy wystąpił w rozgrywkach La Liga w 2001 roku. Od tamtej pory rozegrał w niej 535 spotkań i wiele wskazuje, że ta liczba wzrośnie. Szczególnie patrząc na to, że Joaquin w tym sezonie jest kluczową postacią Betisu. Wysyłać go na emeryturę mogą jedynie osoby, które nie oglądają ligi hiszpańskiej.

8 grudnia 52-krotny reprezentant Hiszpanii stał się rekordzistą ligi, stając się w meczu z Athletikiem najstarszym zdobywcą hat-tricka w historii rozgrywek. Co więcej, dokonał tego w zaledwie 20 minut! To jednak nie był jedyny przebłysk formy Joaquina w tym sezonie. Skrzydłowy jest drugim najlepszym strzelcem Betisu w La Liga, z sześcioma trafieniami na koncie, zaliczył również dwie asysty.

Dobra forma Hiszpana nie pozostała obojętna dla klubowych działaczy, którzy zdecydowali się przedłużyć z nim umowę. Joaquin będzie występował w klubie z Sewilli do końca sezonu 2020/2021. To oznacza, że umowa wygaśnie dopiero niecały miesiąc przed jego 40. urodzinami.

Tym samym wiele wskazuje na to, że już niedługo Joaquin będzie rekordzistą Betisu pod względem występów. W tej chwili w klasyfikacji prowadzi Jose Ramon Esnaola, który występował w zespole w latach 1973-1985 i rozegrał 378 meczów w barwach Los Verdiblancos. Obecny kapitan klubu z Sewilli w tej chwili ma ich o trzynaście mniej.