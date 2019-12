Najlepsi strzelcy ostatniej dekady w Serie A. Odgadniecie lidera?

W większości lig granie w “starym” roku zostało już zakończone i nikt nie będzie miał okazji, by poprawić swoje liczby. Dotyczy to jednak nie tylko jednego roku, ale całej kończącej się dekady. To świetna okazja, by ją podsumować w najróżniejszych aspektach.

Jednym z nich jest to, kto w jej trakcie zdobywał najwięcej bramek. Wiemy już, że np. najskuteczniejszy w AC Milan był… Zlatan Ibrahimović, który grał w zespole zaledwie dwa lata. Jak sytuacja wygląda w odniesieniu do całej ligi?

Tu lider także jest dość dużym zaskoczeniem. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że już od ładnych paru lat nie gra w piłkę, a swój dorobek przestał powiększać w 2016 roku. Domyślacie się, o kogo może chodzić? Kolejna podpowiedź – ma obecnie 42 lata. Następna – jest Włochem. Jeszcze jedna, ostateczna – kojarzymy go przede wszystkim w gry w Udinese Calcio. Mowa oczywiście o Antonio Di Natale.

125 – Antonio Di Natale scored the most goals (125) in Serie A in the 2010s. Supreme.#Opta2010s pic.twitter.com/oaSgtLbqD7 — OptaPaolo (@OptaPaolo) December 26, 2019

To właśnie filigranowy napastnik, który na najwyższym poziomie więcej niż 15 bramek w jednym sezonie zdobył już po 30-stce, może zapisać sobie miano “naj” w właśnie kończącej się dekadzie. Król strzelców Serie A z sezonów 2009/2010 oraz 2010/2011, w trakcie 6,5 roku zdobył aż 125 ligowych bramek, co pozwoliło mu wyprzedzić nieznacznie choćby Higuaina, Icardiego, Immobile, czy Quagliarellę.