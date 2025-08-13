We współpracy z legalnym, polskim bukmacherem, Betfan, mamy dla Was specjalną promocję na mecz o Superpuchar Europy – 250 zł za gola PSG z Tottenhamem!
W środę czeka nas pojedynek o Superpuchar Europy, w którym PSG zagra z Tottenhamem. Zarejestruj się w Betfan z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS, wpłać dokładnie 25 zł i swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 25 zł i umieść na nim dowolny zakład z oferty na mecz PSG – Tottenham. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 13.08, godz. 23:59. Jeśli PSG strzeli gola w meczu z Tottenhamem (w podstawowym czasie gry), w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu otrzymasz freebet 250 zł. Kliknij tutaj, aby zobaczyć szczegóły promocji.
Zasady promocji 250 zł za gola PSG z Tottenhamem
Otwórz konto z kodem promocyjnym: FUTBOLNEWS
Zaznacz wszystkie zgody marketingowe
Wpłać dokładnie 25 złotych
Postaw swój pierwszy kupon SOLO lub AKO za dokładnie 25 zł i umieść na nim dowolny zakład z oferty na mecz PSG – Tottenham. Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00 i kupon musi zostać rozliczony do 13.08, godz. 23:59
Jeśli PSG strzeli gola w meczu z Tottenhamem (w podstawowym czasie gry), w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu otrzymasz freebet 250 zł
Redaktor, piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.
