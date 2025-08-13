Lipsk uprzedził konkurencję w wyścigu o Brazylijczyka
RB Lipsk nie zwalnia ani na krok! Drużna z Saksonii po kiepskim sezonie 2024/25 postanowiła się wziąć w garść i przeprowadza kolejne wzmocnienia na nową kampanię. Tym razem RBL wygrało z innymi topowymi klubami wyścig o 23-letniego napastnika z Brazylii.
RB Lipsk znalazł następcę Sesko
RB Lipsk nie próżnuje na rynku transferowym. Po odejściu Benjamina Sesko do Manchesteru United, klub z Saksonii błyskawicznie znalazł jego następcę. Jak donosi Fabrizio Romano oraz „Sky”, transfer brazylijskiego napastnika Romulo z tureckiego Goztepe jest praktycznie przesądzony. Porozumienie pomiędzy klubami zostało osiągnięte, a finalizacja umowy to tylko kwestia czasu.
23-letni snajper ma kosztować około 25 milionów euro, z czego 20 milionów to kwota podstawowa, a pozostałe 5 milionów stanowią uzależnione od wyników bonusy. Co więcej, turecki klub zapewnił sobie procent od ewentualnej przyszłej sprzedaży, co świadczy o dużym potencjale zawodnika w oczach jego dotychczasowego klubu. Badania medyczne zaplanowano na najbliższe dni, a kontrakt obowiązywać będzie do 2030 roku.
🚨🔴⚪️ RB Leipzig have now agreed deal to sign Rômulo from Goztepe, here we go!
€20m fixed fee, €5m add-ons, sell-on clause also included and new striker for Leipzig.
The club gets the Šeško replacement they always wanted. 🇧🇷 pic.twitter.com/94K402z6Nw
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025
Za transfer odpowiada nie kto inny, jak Marcel Schaefer, który zdołał przeforsować umowę mimo poważnego zainteresowania Romulo ze strony klubów Premier League. Napastnik z Brazylii postrzegany jest jako idealne wzmocnienie ofensywy Lipska – dynamiczny, silny fizycznie i pracujący dla zespołu. Jego profil doskonale wpisuje się w filozofię „Die Roten Bullen”.
Ofensywa transferowa RB Lipsk
Romulo stanie się czwartym ofensywnym nabytkiem Lipska tego lata, po Johannie Bakayoko (22), Yanie Diomande (18) i Andriji Maksimoviciu (18). Taka ofensywna polityka transferowa wskazuje na przebudowę przed nowym sezonem, zwłaszcza w obliczu możliwego odejścia Xaviego Simonsa. Klub rozważa także dodatkowe wzmocnienia – na celowniku znajdują się m.in. Fabio Silva i Harvey Elliott.
🚨🔵 Chelsea mantain contacts active for Xavi Simons among main targets… while they also negotiate for Garnacho.
The two topics remain separate as always reported and Xavi’s priority remains Chelsea move.
Discussions ongoing again this week with RB Leipzig. pic.twitter.com/PQWcKQhSrb
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025
Debiut Romulo w barwach Lipska nie nastąpi jeszcze w nadchodzącym meczu Pucharu Niemiec z Sandhausen, ale wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy na inaugurację sezonu Bundesligi w piątek przeciwko Bayernowi Monachium – w starciu, które od razu będzie poważnym testem dla nowej ofensywy RB.
Brak udziału w europejskich pucharach w sezonie 2025/26 po zajęciu siódmego miejsca w poprzedniej kampanii sprawia, że priorytetem Lipska jest powrót na międzynarodową arenę. Transfer Romulo ma być jednym z kluczowych kroków w realizacji tego celu. Brazylijczyk ma nie tylko uzupełnić lukę po Sesko, ale być może nawet przerosnąć jego osiągnięcia w barwach „Byków”.
23-latek został sprowadzony przez Goztepe w lutym 2024 roku na zasadzie wypożyczenia, po czym rok później został pozyskany przez Turków definitywnie za 2,5 mln euro. W tym czasie rozegrał 46 meczów, w których to strzelił 22 bramki oraz zanotował 13 asyst. Jego szacunkowa wartość bardzo szybko wzrosła w tym okresie do 11 milionów euro.