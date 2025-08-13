Lipsk uprzedził konkurencję w wyścigu o Brazylijczyka

RB Lipsk nie zwalnia ani na krok! Drużna z Saksonii po kiepskim sezonie 2024/25 postanowiła się wziąć w garść i przeprowadza kolejne wzmocnienia na nową kampanię. Tym razem RBL wygrało z innymi topowymi klubami wyścig o 23-letniego napastnika z Brazylii.

RB Lipsk znalazł następcę Sesko

RB Lipsk nie próżnuje na rynku transferowym. Po odejściu Benjamina Sesko do Manchesteru United, klub z Saksonii błyskawicznie znalazł jego następcę. Jak donosi Fabrizio Romano oraz „Sky”, transfer brazylijskiego napastnika Romulo z tureckiego Goztepe jest praktycznie przesądzony. Porozumienie pomiędzy klubami zostało osiągnięte, a finalizacja umowy to tylko kwestia czasu.

23-letni snajper ma kosztować około 25 milionów euro, z czego 20 milionów to kwota podstawowa, a pozostałe 5 milionów stanowią uzależnione od wyników bonusy. Co więcej, turecki klub zapewnił sobie procent od ewentualnej przyszłej sprzedaży, co świadczy o dużym potencjale zawodnika w oczach jego dotychczasowego klubu. Badania medyczne zaplanowano na najbliższe dni, a kontrakt obowiązywać będzie do 2030 roku.

Za transfer odpowiada nie kto inny, jak Marcel Schaefer, który zdołał przeforsować umowę mimo poważnego zainteresowania Romulo ze strony klubów Premier League. Napastnik z Brazylii postrzegany jest jako idealne wzmocnienie ofensywy Lipska – dynamiczny, silny fizycznie i pracujący dla zespołu. Jego profil doskonale wpisuje się w filozofię „Die Roten Bullen”.

Ofensywa transferowa RB Lipsk

Romulo stanie się czwartym ofensywnym nabytkiem Lipska tego lata, po Johannie Bakayoko (22), Yanie Diomande (18) i Andriji Maksimoviciu (18). Taka ofensywna polityka transferowa wskazuje na przebudowę przed nowym sezonem, zwłaszcza w obliczu możliwego odejścia Xaviego Simonsa. Klub rozważa także dodatkowe wzmocnienia – na celowniku znajdują się m.in. Fabio Silva i Harvey Elliott.

Debiut Romulo w barwach Lipska nie nastąpi jeszcze w nadchodzącym meczu Pucharu Niemiec z Sandhausen, ale wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy na inaugurację sezonu Bundesligi w piątek przeciwko Bayernowi Monachium – w starciu, które od razu będzie poważnym testem dla nowej ofensywy RB.

Brak udziału w europejskich pucharach w sezonie 2025/26 po zajęciu siódmego miejsca w poprzedniej kampanii sprawia, że priorytetem Lipska jest powrót na międzynarodową arenę. Transfer Romulo ma być jednym z kluczowych kroków w realizacji tego celu. Brazylijczyk ma nie tylko uzupełnić lukę po Sesko, ale być może nawet przerosnąć jego osiągnięcia w barwach „Byków”.

23-latek został sprowadzony przez Goztepe w lutym 2024 roku na zasadzie wypożyczenia, po czym rok później został pozyskany przez Turków definitywnie za 2,5 mln euro. W tym czasie rozegrał 46 meczów, w których to strzelił 22 bramki oraz zanotował 13 asyst. Jego szacunkowa wartość bardzo szybko wzrosła w tym okresie do 11 milionów euro.