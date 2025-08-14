Legia chce przełożyć mecz, a trener mówi o „obustronnej prośbie”. Jagiellonia jednak nie potwierdza

Legia Warszawa wciąż reprezentuje nasz kraj podczas europejskich pucharów w sezonie 2025/26. Mając na uwadze nadchodzący mecz z cypryjskim AEK-iem Larnaka w III rundzie eliminacji Ligi Europy oraz bardzo napięty terminarz w nadchodzących tygodniach, Legia w porozumieniu z Jagiellonią miała wystąpić oficjalnie o przełożenie pojedynku 6. kolejki Ekstraklasy. Czy jednak wszystkie strony mówią prawdę?

Legia chce przełożyć mecz z Jagiellonią. Białystok studzi emocje

W kuluarach Ekstraklasy rozgorzała kolejna dyskusja dotycząca terminarza. Legia Warszawa rozważa przełożenie swojego meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok. Trener „Wojskowych”, Edward Iordanescu, zasugerował, że w tej sprawie padła „obustronna prośba”. Odpowiedź z Podlasia była szybka i jednoznaczna – Jagiellonia nie potwierdza takiego stanowiska.

Sprawa zaczęła się od konferencji prasowej przed starciem Legii z AEK Larnaka w III rundzie eliminacji Ligi Europy. Iordanescu, pytany o możliwe zmiany w terminarzu, stwierdził: – Chcemy przełożyć mecz w 6. kolejce z Jagiellonią. To obustronna prośba, a pierwsze rozmowy już się odbyły.

Słowa te natychmiast odbiły się echem w mediach społecznościowych. Pod wpisem Piotra Kamienieckiego z „TVP Sport”, który przytoczył wypowiedź rumuńskiego szkoleniowca, głos zabrał dyrektor sportowy Jagiellonii, Łukasz Masłowski: – My póki co o nic nie prosiliśmy – uciął krótko. Jeszcze bardziej dosadny był prezes klubu z Białegostoku, Ziemowit Deptuła: – Może ta obustronna prośba to jest taka, że trener Legii rozmawiał z prezesem Legii i obaj się zgodzili… – skomentował z ironią.

Nie pierwsza pauza w sezonie

Legia ma już za sobą jedno przełożone spotkanie – w 1. kolejce z Piastem Gliwice. Obustronna zgoda jest istotna, ponieważ kluby uczestniczące w rozgrywkach europejskich (Liga Mistrzów, Liga Europy, Liga Konferencji) mają prawo dwa razy przełożyć mecz ligowy bez zgody przeciwnika. Jagiellonia też już pauzowała w 3. kolejce, korzystając z prawa do zmiany terminu meczu z Motorem Lublin. Choć obie drużyny łączą występy w europejskich pucharach z ligowymi obowiązkami, różnią się podejściem do ewentualnych roszad w kalendarzu.

Dla Legii powodem jest intensywny terminarz i konieczność regeneracji po meczach w Europie. Do tego dochodzą też kłopoty personalne w środku pola i konieczność regeneracji Jurnena Elitima, który dopiero co wraca po trzymeczowej pauzie. „Wojskowi” stoją przed trudnym wyzwaniem – w czwartkowym rewanżu muszą odrobić trzybramkową stratę z pierwszego starcia na Cyprze z AEK-iem Larnaka. Stawka jest wysoka: awans do IV rundy eliminacji Ligi Europy i przedłużenie marzeń o grze w fazie ligowej.

Sytuacja obu klubów w Europie jest zupełnie inna. Jagiellonia, po wyjazdowej wygranej 1:0 z duńskim Silkeborgiem, jest w korzystnej pozycji przed rewanżem na własnym stadionie. Ewentualny awans otworzy jej drogę do starcia z Hajdukiem Split lub albańskim Dinamo City w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Legia z kolei, w przypadku niepowodzenia z Larnaką, trafi do play-offów Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się z lepszym z pary Partizan – Hibernian. Jeśli jednak odrobi straty, w IV rundzie Ligi Europy czekać będzie na BK Hacken ze Szwecji lub norweski SK Brann.

Choć na razie oficjalnie nie zapadła decyzja o przełożeniu meczu 6. kolejki, napięcie rośnie. Ostateczne rozstrzygnięcie może zapaść w najbliższych dniach. Pewne jest jedno – w Ekstraklasie każdy mecz i każdy termin ma swoją wagę, a rywalizacja toczy się nie tylko na boisku, ale i przy negocjacyjnym stole.

Fot. PressFocus