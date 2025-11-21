Tryb ciemny

Marek Papszun odniósł się do informacji, łączących go z Legią Warszawa

Napisane przez Patryk Śliwiński, 21 listopada 2025
Raków grafika AI

Karuzela trenerska wokół Legii Warszawa kręci się w najlepsze. W czwartkowy wieczór i piątkowy poranek pojawiało się coraz więcej plotek o możliwej zmianie klubu przez Marka Papszuna. Szkoleniowiec odniósł się do plotek podczas konferencji prasowej przed meczem Rakowa z Piastem Gliwice.

Papszun skomentował plotki łączce go z Legią

Już na samym początku konferencji przed mecze Raków Częstochowa – Piast Gliwice, Marek Papszun został zapytany o plotki łączące go z Legią Warszawa. Wskazał na plakietkę przed sobą z napisem „Marek Papszun – trener” i powiedział:

Z tego, co widzę, to jest jasne gdzie dziś jestem trenerem. Tak to wygląda. Co będzie w przyszłości? Tego nie wiem. Wokół mojego nazwiska często krążą różne dywagacje, to naturalne, rozumiem to, ale jeśli będą jakieś konkretne informacje w przypadku, gdybym miał kiedykolwiek odejść z Rakowa, to pewnie dowiecie się o tym w innych okolicznościach.

„Zawsze to mówię w takich sytuacjach, bo już wielokrotnie takie tematy były podejmowane. Na dziś sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Jestem trenerem Rakowa i przygotowuję zespół do sobotniego meczu z Piastem” – dodał trener Rakowa.

Informacja o potencjalnej nowej posadzie rozeszła się szerokim echem, ale jak zapewnia Paszun, nie wpłynęła znacząco na jego drużynę: „To są dywagacje w przestrzeni medialnej. Niewiele osób wie jak takie tematy wyglądają. Niekiedy wypływają, niekiedy w ogóle nie. Tutaj mocno to się rozeszło, ale zespół takie tematy traktuje w luźnej kategorii. Tu się nic nie dzieje. Dziś od rana była standardowa praca, odprawy, przygotowanie do treningu, sam trening, regeneracja, konferencja. Nic się nie zmieniło” – komentował Papszun.

Pojawiła się także plotka o tajemniczej klauzuli w kontrakcie Marka Papszuna. Jak donoszą media, zdaniem włodarzy Papszun może odejść jedynie do zagranicznego klubu, z czym miał polemizować szkoleniowiec Medalików. Skomentował tę sprawę dosyć tajemniczo: „Do Rakowa wróciłem troszeczkę na innych zasadach, ale na tym zakończę, bo ta dyskusja nie ma w tej chwili wielkiego celu.

Fot. obrazek wygenerowany przez sztuczną inteligencję (Google Gemini)

EkstraklasaZ kraju

Autor

Avatar użytkownika
Patryk Śliwiński

Redaktor, piłką nożną interesuję się od ósmego roku życia. Ze względu na część życia spędzoną we Włoszech, wierny kibic włoskiego futbolu. Oprócz piłki nożnej, w kręgu zainteresowań są także Formuła 1, tenis i skoki narciarskie. W przeszłości redaktor HalaMadrid.pl i Goal.pl, obecnie moje typy można znaleźć na sport.betfan.pl. Kiedy nie śledzę informacji ze świata sportu, gram w piłkę albo podróżuję.

