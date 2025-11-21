Gwiazdy piłki nożnej, których zabraknie na mundialu

Na mundialu zostało bardzo mało miejsc, które mogą zapewnić baraże. Wiadomo już jednak, że na tej wielkiej imprezie zabraknie wiele gwiazd piłki nożnej. Zrobiliśmy listę jedenastu najlepszych zawodników, którzy po listopadowym zgrupowaniu nie mają już szans na wystąpienie na mundialu.

11 najlepszych zawodników, których na pewno zabraknie na mundialu

11. Milos Kerkez (Węgry)

Choć jego transfer z Bournemouth do Liverpoolu w sezonie 2025/26 bywa oceniany różnie, w kadrze narodowej Kerkez to zupełnie inny zawodnik. Niestety, Węgrzy odpadli w dramatycznych okolicznościach. W meczu z Irlandią potrzebowali tylko remisu, ale stracili gola w 96. minucie (trzecie trafienie Troya Parrotta), co przekreśliło ich szanse. Futbol bywa okrutny, ale 22-latek ma jeszcze czas na rehabilitację.

10. Benjamin Sesko (Słowenia)

Słowenia w dużej mierze polegała na barkach Sesko w ataku i Jana Oblaka w bramce. To okazało się za mało. Zespół nie wygrał żadnego z sześciu spotkań eliminacyjnych, a napastnik Manchesteru United zawiódł na całej linii. Nie zagrał w dwóch ostatnich meczach eliminacyjnych. Sesko będzie miał wolne lato, co może ucieszyć fanów Czerwonych Diabłów pod kątem jego regeneracji, ale dla samego piłkarza to bolesny cios.

9. Dusan Vlahović (Serbia)

Nowoczesna „dziewiątka” w pełnym tego słowa znaczeniu. Silny, szybki i bramkostrzelny (choć ostatnio nieco rzadziej) Vlahović nie pokaże swoich atutów w Ameryce Północnej. Serbia sensacyjnie oddała miejsce w barażach swoim sąsiadom – Albanii. Dla neutralnego kibica oznacza to jedno: na turnieju zabraknie jednego z najlepszych egzekutorów w Serie A, który zaczyna wracać do dobrej dyspozycji.

8. Ademola Lookman (Nigeria)

Bohater finału Ligi Europy z 2023 roku nie pomógł swojej reprezentacji. Nigeria przegrała baraż z DR Konga w atmosferze skandalu – selekcjoner oskarżył nawet rywali o stosowanie czarów (voodoo) podczas rzutów karnych. Niezależnie od przyczyn, Piłkarz Roku w Afryce będzie miał latem czas na negocjacje transferowe zamiast gry na mundialu.

7. Carlos Baleba (Kamerun)

Pomocnik Brighton, będący uosobieniem pracowitości i solidności, wyrósł na wielki talent. Wydawało się, że Kamerun jest dobrze przygotowany do awansu, ale – podobnie jak w przypadku Nigerii – na ich drodze stanęła reprezentacja DR Konga, eliminując ich w półfinale baraży.

6. Jan Oblak (Słowenia)

Jeden z najlepszych bramkarzy świata, wielokrotny zdobywca Trofeo Zamora w LaLiga. W defensywnym systemie Atletico Madryt jest skałą, ale jego reprezentacja nie dorównuje mu poziomem. Mimo geniuszu między słupkami, Oblak nie był w stanie uchronić Słowenii przed klęską w eliminacjach. Jego turniejowe doświadczenie nie zostanie zaprezentowane globalnej publiczności.

5. Serhou Guirassy (Gwinea)

Napastnik, który w poprzednim sezonie zachwycał skutecznością w Bundeslidze i Lidze Mistrzów (w barwach BVB). Niestety, próba wzięcia na swoje barki całej reprezentacji Gwinei okazała się zadaniem ponad siły. Choć bilans czterech zwycięstw był przyzwoity, Uganda i Mozambik okazały się lepsze w Grupie G.

4. Victor Osimhen (Nigeria)

To brzmi nieprawdopodobnie, ale Nigeria mając w składzie Lookmana i Osimhena, nie jedzie na mundial. Osimhen, który po podboju Włoch strzela jak na zawołanie w barwach Galatasaray, jest jednym z najgroźniejszych napastników globu. Jego brak na turnieju to ogromna strata dla widowiska.

3. Dominik Szoboszlai (Węgry)

Kapitan Węgrów wziął na siebie ogromną odpowiedzialność, by łatać dziury w obronie i ataku. Pomocnik Liverpoolu dwoił się i troił, ale porażka z Irlandią zamknęła mu drogę do USA. Jego precyzyjne rzuty wolne i uderzenia z dystansu będą jednymi z najbardziej brakujących elementów mistrzostw.

2. Bryan Mbeumo (Kamerun)

Mbuemo błyszczy w Premier League nawet po transferze do Manchesteru United. Pomocnik miał ogromną nadzieję, że znakomita dyspozycja przełoży się także na doprowadzenie swojego kraju na mundial. Mimo świetnej formy w Premier League (20 goli w poprzednim sezonie dla Brentford), w kadrze musiał przełknąć gorycz porażki. Kamerun nie poradził sobie w grupie zdominowanej przez Ugandę i Mozambik.

1. Khvicha Kvaratskhelia (Gruzja)

Po genialnych występach w Napoli i transferze do PSG, gdzie błyszczy w Lidze Mistrzów, popularny „Kvaradona” stał się globalną supergwiazdą. Gruzja zasmakowała wielkiego turnieju na Euro 2024, ale nie zdołała wykonać kolejnego kroku. Magiczny drybling i przebojowość Gruzina to największa strata nadchodzącego mundialu.

