Morecambe FC wybrało trenera. Jest najmłodszy w pięciu angielskich ligach

Morecambe FC mogło przestać istnieć, ale w ostatniej chwili udało się dopiąć kwestie przeciągającej się sprzedaży klubu chętnemu podmiotowi. Przyszedł czas na porządki i nadrobienie ligowych zaległości w National League. Trenerem ogłoszony został Ashvir Singh Johal – to 30-latek, który został najmłodszym szkoleniowcem spośród pięciu angielskich lig.

Morecambe FC cudem uratowane

Morecambe znane jest najbardziej z… charakterystycznego herbu. Pseudonim tego klubu to „Krewetki” i w bordowym logo widnieje właśnie ten skorupiak. To ze względu na położenie małego miasta nad Morzem Irlandzkim oraz specjałów kulinarnych w oparciu właśnie o krewetki. Morecambe FC nigdy nie było wielką potęgą, ale aż przez 14 sezonów grało w League Two, a wcześniej przez chwilę na poziomie League One. Zrobili to po play-offach w sezonie 2020/21. Jeszcze sezon temu przyjechali na Stamford Bridge na mecz FA Cup (przegrali 0:5). Teraz realia są zdecydowanie inne – piąty poziom rozgrywkowy.

Zakaz transferowy, brak kadry, mnóstwo odejść ważnych zawodników, nieuregulowane wypłaty. To wszystko spuścizna poprzednich właścicieli – Bond Group. Nowy podmiot, czyli Panjab Warriors wypuścił nawet dość mocny komunikat, w którym mówił o tym, że Jason Whittingham celowo opóźnia transakcję i chce wyciągnąć dodatkowe fundusze przy użyciu Morecambe FC jako dźwigni, a przecież pozwalniał pracowników i nie wypłacał pensji. Morecambe FC to ukochany klub Tysona Fury’ego. Kibice błagali go o pomoc. Kilka lat temu chciał to zrobić, ale potem zamilknął w temacie, gdy klub był na skraju upadku.

W tym momencie nie można skleić nawet podstawowej jedenastki. Piłkarze zaczynają dopiero treningi, bo wcześniej bali się braku ubezpieczenia i tego, że sami będą musieli pokrywać koszty ewentualnej kontuzji. W pre-sezonie kilku graczy odeszło, m.in. Jamie Stott, Tom White, Harvey MacAdam i Harry Burgoyne, a już za kilka dni ma się odbyć pierwszy mecz. Zobaczymy, jak dużą uda się uzbierać kadrę. Morecambe FC zostało cudem uratowane po dopięciu kwestii przejęcia klubu. Ma już przynajmniej zarząd i trenera.

Pierwszy Sikh w angielskim klubie

Ashvir Singh Johal został pierwszym Sikhem, który objął stanowisko trenera profesjonalnego brytyjskiego klubu piłkarskiego, a także teraz najmłodszym menedżerem w pięciu pierwszych ligach. Dotychczas żaden szkoleniowiec tego wyznania nie prowadził żadnej profesjonalnej ekipy. Sikhizm to taka trochę synteza elementów islamu i hinduizmu. Z islamu pochodzi obraz Boga bez wizerunku ani wcieleń, ale z „milionami imion”. Z hinduizmu wziął z kolei praktyki medytacyjne i wiarę w możliwość uzyskania bezpośredniej łączności z Bogiem poprzez medytację oraz wiarę w reinkarnację.

Singh Johal urodził się 29 marca 1995 roku w Leicester. Jest więc aż o trzy lata młodszy od naszego Adriana Siemieńca. Był zawodnikiem i trenerem GNG Leicester, ekipy spoza ligi, powiązanej z lokalną gurdwarą, czyli miejscem zgromadzeń i modlitw w sikhizmie. Powiedzielibyśmy, że to coś jak drużyna parafialna. Nigdy nie prowadził żadnej seniorskiej drużyny, nie licząc tej związanej ze swoją religią. Już jako dzieciak pomagał w akademii Leicester City, gdzie spędził aż 10 lat, pracując przy każdej grupie wiekowej, aż po poziom U-18. Od 2022 roku zbierał doświadczenie u bardzo znanych w świecie futbolu ludzi.

Pracował pod okiem byłego obrońcy Arsenalu i Manchesteru City, czyli Kolo Toure, podczas dwumiesięcznego okresu, gdy Iworyjczyk prowadził Wigan Athletic w Championship od listopada 2022 r. Później wyjechał do Włoch i asystował Cescowi Fabregasowi we włoskim klubie Como, gdy ten był tam jeszcze szkoleniowcem rezerw i uczył się zawodu. Singh Johal latem 2025 roku został także jednym z najmłodszych trenerów w historii angielskiego futbolu, który ukończył licencję UEFA Pro.

Fot. Ashvir Singh Johal/X