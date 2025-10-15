Zawieszony przez FIFA dyrektor sportowy wraca do pracy!
Wielu w piłce dyrektorów sportowych, którzy wracają do zawodu po dłuższej przerwie. Takim przykładem w ostatnich miesiącach jest pracujący pewien czas w telewizji Michał Żewłakow. Teraz przyszła pora na Fabio Paraticiego. Skazany w procesie Prisma Włoch wraca do tego, co potrafi najlepiej. Zakończył on bowiem niedawno 30-miesięczną banicję nałożoną przez FIFA.
Dyrektor znów z pracą w Tottenhamie – w podobnej, ale nie identycznej roli
Fabio Paratici powrócił do Tottenhamu po odbyciu 30-miesięcznego zawieszenia nałożonego przez FIFA. Włoch, który przez lata był jednym z największych specjalistów na włoskim rynku, będzie swego rodzaju współdyrektorem w klubie z Londynu. Obowiązki bowiem podzielono na niego oraz 45-letniego Duńczyka, Johana Lange, który przez wiele lat pracował w FC Kopenhadze, a od 2023 działa już dla klubu z Premier League.
Tottenham Hotspur unveils new men’s football leadership structure.
Read the full statement ⬇️
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 15, 2025
Lange ma odpowiadać za akademię, skautowanie i analizę osiągów zawodników. Paratici w nowej roli będzie odpowiadać za okienka transferowe, generalnie za piłkarzy, a także kwestie wypożyczeń i monitorowanie postępów wypożyczonych. Obydwaj dyrektorzy będą natomiast współpracować pod kątem planowania składu i tego kogo rekrutować do drużyny.
Miał być powrót do ojczyzny
25 marca Daniele Longo informował, że w kontekście Paraticiego i Milanu negocjacje są bardzo zaawansowane. Były DS Juventusu i Sampdorii miał objąć posadę dyrektora sportowego po wygaśnięciu 30-miesięcznego zawieszenia ze strony FIFA. Oznaczałoby to jednak rozpoczęcie pracy dopiero 20 lipca, co spowodowało finalnie, że zmieniono zdanie.
Vinai has explained the roles Paratici and Lange will hold at #Tottenham
Johan Lange:
• Academy
• Scouting
• Performance analysis
• Football insights
Fabio Paratici:
• Transfer windows
• Players
• Loan and pathways department
Both will come together for squad planning… pic.twitter.com/hiRQn67Xyz
— Tottenham Tiers (@TottenhamTiers) October 15, 2025
Finalnie dyrektorem sportowym pod koniec maja ogłoszony został Igli Tare. Albańczyk mający na koncie ponad 200 meczów w Serie A czy grę u boku Roberto Baggio i Pepa Guardioli w Brescii w krótkim czasie po objęciu stanowiska dopiął błyskawiczne negocjacje w sprawie zatrudnienia Massimiliano Allegriego.
Obecnie Milan znów jest w czołówce, bowiem na trzeciej lokacie po sześciu kolejkach. Przed zremisowanym 0:0 spotkaniu z Juventusem prowadził stawce. Tottenham po zmianie trenera na Thomasa Franka – jest także na trzecim miejscu. Na koniec więc wyszło dobrze dla wszystkich.
Tare spełnił marzeniu o byciu w Milanie (marzył o tym klubie jako piłkarz, fanem był od dzieciństwa), a Paratici jako dyrektor wraca do klubu, który dobrze zna. Zazna jednak trochę innych realiów – Tottenham w maju wygrał europejskie trofeum, pierwsze jakiekolwiek od prawie półtorej dekady, a z klubu odszedł Daniel Levy.
Fot. screen YouTube/ Spurs TV