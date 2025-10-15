Zawieszony przez FIFA dyrektor sportowy wraca do pracy!

Wielu w piłce dyrektorów sportowych, którzy wracają do zawodu po dłuższej przerwie. Takim przykładem w ostatnich miesiącach jest pracujący pewien czas w telewizji Michał Żewłakow. Teraz przyszła pora na Fabio Paraticiego. Skazany w procesie Prisma Włoch wraca do tego, co potrafi najlepiej. Zakończył on bowiem niedawno 30-miesięczną banicję nałożoną przez FIFA.

Dyrektor znów z pracą w Tottenhamie – w podobnej, ale nie identycznej roli

Fabio Paratici powrócił do Tottenhamu po odbyciu 30-miesięcznego zawieszenia nałożonego przez FIFA. Włoch, który przez lata był jednym z największych specjalistów na włoskim rynku, będzie swego rodzaju współdyrektorem w klubie z Londynu. Obowiązki bowiem podzielono na niego oraz 45-letniego Duńczyka, Johana Lange, który przez wiele lat pracował w FC Kopenhadze, a od 2023 działa już dla klubu z Premier League.

Lange ma odpowiadać za akademię, skautowanie i analizę osiągów zawodników. Paratici w nowej roli będzie odpowiadać za okienka transferowe, generalnie za piłkarzy, a także kwestie wypożyczeń i monitorowanie postępów wypożyczonych. Obydwaj dyrektorzy będą natomiast współpracować pod kątem planowania składu i tego kogo rekrutować do drużyny.

Miał być powrót do ojczyzny

25 marca Daniele Longo informował, że w kontekście Paraticiego i Milanu negocjacje są bardzo zaawansowane. Były DS Juventusu i Sampdorii miał objąć posadę dyrektora sportowego po wygaśnięciu 30-miesięcznego zawieszenia ze strony FIFA. Oznaczałoby to jednak rozpoczęcie pracy dopiero 20 lipca, co spowodowało finalnie, że zmieniono zdanie.

Finalnie dyrektorem sportowym pod koniec maja ogłoszony został Igli Tare. Albańczyk mający na koncie ponad 200 meczów w Serie A czy grę u boku Roberto Baggio i Pepa Guardioli w Brescii w krótkim czasie po objęciu stanowiska dopiął błyskawiczne negocjacje w sprawie zatrudnienia Massimiliano Allegriego.

Obecnie Milan znów jest w czołówce, bowiem na trzeciej lokacie po sześciu kolejkach. Przed zremisowanym 0:0 spotkaniu z Juventusem prowadził stawce. Tottenham po zmianie trenera na Thomasa Franka – jest także na trzecim miejscu. Na koniec więc wyszło dobrze dla wszystkich.

Tare spełnił marzeniu o byciu w Milanie (marzył o tym klubie jako piłkarz, fanem był od dzieciństwa), a Paratici jako dyrektor wraca do klubu, który dobrze zna. Zazna jednak trochę innych realiów – Tottenham w maju wygrał europejskie trofeum, pierwsze jakiekolwiek od prawie półtorej dekady, a z klubu odszedł Daniel Levy.

Fot. screen YouTube/ Spurs TV