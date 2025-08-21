Blaż Kramer w nowym klubie. Zaskakujący kierunek
Blaż Kramer jeszcze nie tak dawno był bohaterem dziwnej sagi transferowej, kiedy to ostatecznie sfinalizował się jego transfer do Turcji. Mimo całkiem dobrego sezonu, były zawodnik Legii Warszawa nie pozostanie w Super Lig. Konyaspor zdecydował się wypożyczyć Słoweńca, a kierunek transferu może być zaskakujący – patrząc na to, jak pragnął on grać w Champions League, gdy chciał opuścić Legię.
Kramer niechciany w Turcji?
Po transferze do tureckiego Konyasporu Blaż Kramer nie mógł się początkowo odnaleźć w nowym kraju oraz nowej ligowej rzeczywistości. Mimo wszystko przeskok z polskiego PKO BP Ekstraklasy na rzecz tej tureckiej jest mocno odczuwalny. Na swoje pierwsze trafienie czekał sporo, bo aż 11 występów w koszulce klubu z miasta Konya. Później można powiedzieć, iż jego forma wzrosła. Cztery kolejne spotkania z golem na koncie, w tym mecz przeciwko drużynie samego Jose Mourinho, kiedy to do bramki dołożył także asystę.
Koniec końców, patrząc na cały jego sezon w nowych barwach, trzeba stwierdzić, iż był on całkiem udany. Wystąpił łącznie w 34 spotkaniach w barwach Konyasporu, strzelając 12 bramek. Turecki klub jednak mimo wszystko nie był zainteresowany tym, by dalej współpracować z napastnikiem i był otwarty na propozycje odejścia. Klub chce trochę zaoszczędzić, w czym odejście Kramera miało pomóc.
Futbolcumuz Blaz Kramer'in 2025 – 2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi Al-Akhdoud Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.
Kramer'e Al-Akhdoud Kulübü’nde başarılar dileriz. pic.twitter.com/zoSbvMZ0e8
— TÜMOSAN Konyaspor (@konyaspor) August 20, 2025
Konyaspor ogłosił już oficjalnie, iż nowym miejscem gry Słoweńca będzie saudyjskie Al-Okhdood. Nie będzie to jednak transfer definitywny, a wypożyczenie. Tureckie media donoszą, iż w umowie ma nie być żadnego zapisu wykupu. Zainteresowanie wobec 29-latka wyrażał szereg zespołów, w tym także Urawa Red Diamonds, gdzie szkoleniowcem jest Maciej Skorża.
Podbije Saudi Pro Leaugue?
Blaż Kramer kojarzy się polskim kibicom z dość specyficznej sagi transferowej. Do Legii Warszawa trafił w 2022 roku po tym, jak wygasł jego kontrakt w ekipie FC Zurich. Jego forma z początku sezonu 2024/25 sprawiła, że jego nazwisko znalazło się w notesach wielu europejskich klubów. Konyaspor jako pierwszy dogadał się z zawodnikiem, ale ostatecznie transfer nie wypalił. Później do gry wkroczył Slovan Bratysława, lecz tam również nie osiągnięto porozumienia. Ostatecznie napastnik przeniósł się… właśnie do Konyasporu.
🚨Great signing for Al-Okhdood! 🔥
They’ve officially announced Slovenia NT striker Blaž Kramer, joining on loan from Konyaspor 🇸🇮 pic.twitter.com/qRjkUlmNE0
— All About SPL 🔔 🇸🇦 (@Saudifutbol) August 20, 2025
Teraz zasili szeregi Al-Okhdood i na pewno nie będzie to z góry łatwa przygoda. Kramer nie przechodzi bowiem do potentata saudyjskiej ligi. W ostatnim sezonie dosłownie rzutem na taśmę jego nowy zespół utrzymał się w lidze – dzięki dwóm zwycięstwom w ostatnich dwóch kolejkach. Dzięki temu o punkt wyprzedzili Al-Wehdę, która pożegnała się z najwyższym poziomem rozgrywkowym.
Fot. screen/Youtube