Reprezentant Polski zmieni klub. Złożono papiery tuż przed zamknięciem okna transferowego

Reprezentant Polski występujący w MLS… nadal będzie występował w tej amerykańsko-kanadyjskiej lidze, ale w ostatniej chwili zmieni klub. Dołączy do całkiem ciekawego projektu – zespołu, który obecnie jest liderem tabeli w jednej z konferencji, zatem będzie zaangażowany w grę o mistrzostwo.

Marczuk odszedł z Polski do MLS

Dominik Marczuk wywalczył z Jagiellonią Białystok mistrzostwo Polski w sezonie 2023/24. Załapał się na eliminacje Ligi Mistrzów, gdzie zagrał cztery mecze, ale już nie na późniejszą przygodę w Lidze Konferencji, ponieważ w połowie sierpnia zmienił klub. Marczuk odszedł do Realu Salt Lake za 1,5 mln euro. W Polsce wtedy rozegrane zostały trzy kolejki, natomiast w Stanach granie trwało w najlepsze, nie ma tam bowiem żadnej przerwy – jedziemy od końcówki lutego do połowy października, a potem mamy jeszcze play-offy.

Dlatego Marczuk w nowym klubie uzbierał raptem 21 występów (w różnych rozgrywkach). Strzelił jednego gola i dołożył dwie asysty. Ostatnio też stracił zaufanie trenera. O ile początkowo Pablo Mastroeni dawał mu sporo szans, tak teraz było ich jak na lekarstwo. Ostatnich sześć spotkań to cztery w pełni przesiedziane na ławce, wejście na minutę i na 11 minut. Niezbyt dobry prognostyk na przyszłość. To już nie ten zawodnik, który był w czołówce kreatorów i to uwzględniając 73 najlepsze ligi świata! Skończył przecież w Jagiellonii z sześcioma golami i 10 asystami. Tu daleko mu było do takich liczb.

Reprezentant Polski zostanie w MLS

Tom Bogert, a więc świetnie zorientowany dziennikarz i insider z MLS poinformował, że z Realem Salt Lake w sprawie Marczuka dogadał się zespół FC Cincinnati. Okienko transferowe wygasało akurat w piątek rano, ale udało się złożyć stosowną dokumentację do tego czasu. Trzeba przyznać, że jest to dość zaskakujący transfer, ale też na rękę pomocnikowi, który poszukuje większej liczby minut, by znów móc walczyć o powołanie do kadry. Trochę nam zniknął z seniorów, a przecież dwa razy na zgrupowanie powołał go Michał Probierz. Marczuk nawet zdobył bramkę w debiucie z Portugalią. Potem grał w młodzieżówce, m.in. na EURO U21.

W Realu Salt Lake Marczuk grał na prawym ataku/skrzydle i nie do końca potrafił się odnaleźć. To ma się zmienić w FC Cincinnati. Trener Pat Noonan preferuje grę wahadłami, a na prawej stronie występuje doświadczony, grający w przeszłości w Premier League DeAndre Yedlin. To z nim miałby rywalizować o miejsce w składzie Dominik Marczuk i nie jest na straconej pozycji. Dla Reprezentanta Polski byłoby to coś nowego, bo w „Jadze” mnóstwo asyst notował też z pozycji prawego napastnika/skrzydłowego, ale… przecież kiedyś w Stali Rzeszów występował jako prawy obrońca. To Siemieniec przesunął go wyżej.

Gdzie trafi Dominik Marczuk? Do zespołu, który w tej chwili jest liderem Konferencji Wschodniej po 27 kolejkach i wyprzedza Philadelphię Union o punkt. Wygrana w sezonie zasadniczym gwarantuje później udział w kontynentalnej Lidze Mistrzów. Żeby zostać całościowo mistrzem MLS, trzeba jednak pokonać jeszcze drogę play-offów. Leo Messi i spółka rok temu szli jak burza, a w 1/8 finału sensacyjnie wyeliminował ich Bartosz Slisz z kolegami. A’propos kolegów, to nowymi w zespole Marczuka będą: jeden z najlepszych ligowych snajperów – Evander oraz znany z Cercle Brugge Kevin Denkey.

Fot. PressFocus