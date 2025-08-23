NOWA OFERTA POWITALNA BETFAN!
Ruch Chorzów z transferem napastnika. W przeszłości grał dla dwóch Wiseł

Ruch Chorzów z transferem napastnika. W przeszłości grał dla dwóch Wiseł

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 23 sierpnia 2025
Ruch Chorzów

Po dwóch latach były napastnik dwóch Wiseł – Kraków oraz Płock – wrócił do Polski. Tym razem nie będzie już jednak występował w Ekstraklasie, bowiem dołączył do pierwszoligowego Ruchu Chorzów. Z „Niebieskimi” związał się umową do końca tego sezonu z opcją przedłużenia o 12 miesięcy.

Ruch bez największej gwiazdy

W szóstej kolejce Betclic 1. Ligi Ruch Chorzów podwoił swój dotychczasowy dorobek bramkowy z tego sezonu. W domowym meczu ze Stalą Rzeszów „Niebiescy” strzelili cztery gole, czyli tyle samo, co w pierwszych pięciu meczach. A w zasadzie to w pierwszych trzech kolejkach, bowiem w pierwszych dwóch meczach pod wodzą Waldemara Fornalika Ruch nie zdołał ani razu wpakować piłki do siatki. Trzecia kadencja „Waldiego Kinga” w roli trenera 14-krotnego mistrza Polski zaczęła się od remisu 0:0 z Polonią Warszawa i porażki 0:2 z Pogonią Siedlce.

Mecz z Pogonią był zresztą jedynym w bieżącej kampanii, w którym Ruch mógł skorzystać ze swojej największej gwiazdy – Daniela Szczepana. We wszystkich czterech sezonach, które rozegrał dla „Niebieskich”, był najlepszym strzelcem zespołu i za każdym razem jego dorobek bramek był dwucyfrowy. Teraz jednak zakończyć sezon z dwucyfrówką będzie Szczepanowi o tyle ciężko, że najwcześniej pod koniec listopada wróci na boisko. Problem z przywodzicielem, przez który stracił cały okres przygotowawczy, jest na tyle poważny, że musiał on przejść operację.

Chorzowianie sprowadzili zastępstwo

Kontuzja Szczepana sprawiła, że Ruch został z zaledwie jednym nominalnym napastnikiem – Tomaszem Balą. Sprowadzony tego lata ze Stali Rzeszów 24-latek w ostatnim meczu zaprezentował się z dobrej strony, bowiem przeciwko macierzystemu klubowi zaliczył dwie asysty. Teraz najlepszy strzelec rzeszowian w poprzednim sezonie będzie musiał udowodnić, że nie był to jednorazowy wyskok. Wychowankowi Cracovii Ruch sprowadził bowiem konkurenta w postaci byłego napastnika Wisły Kraków oraz Wisły Płock – Marko Kolara.

Jak informował Tadeusz Danisz z TVP Katowice, w ostatnim czasie było blisko podebrania 30-latka przez jeden z klubów, z którym niegdyś był związany, ale to złożona przez Ruch oferta była dla Chorwata najbardziej korzystna. Podpisał on z „Niebieskimi” umowę do końca sezonu 2025/26 z opcją przedłużenia o 12 miesięcy. Chorzowski klub będzie jego trzecim z Polski, ale pierwszym spoza Ekstraklasy. Dla obu Wiseł rozegrał po dwa sezony i oba spędził na najwyższym szczeblu. Łącznie wystąpił w nim 84 razy, strzelił 20 goli i zaliczył 6 asyst.

Większość występów w Ekstraklasie zanotował w koszulce Wisły Płock, bo 53, ale więcej goli w tych rozgrywkach strzelił jako piłkarz Wisły Kraków – 12. Choć „Białą Gwiazdę” reprezentował przez dwa sezony, wszystkie bramki dla niej zdobył jedynie w sezonie 2018/19. Znakomita forma w tej kampanii pozwoliła 13-krotnym mistrzom Polski sprzedać go do FC Emmen za kwotę 500 tysięcy euro (dane za Transfermarkt). W Holandii Kolar spędził dwa sezony, po czym jako „wolny zawodnik ” związał się z Wisłą Płock, z którą podpisał trzyletni kontrakt.

Zawodnikiem „Nafciarzy” również był przez dwa lata, bowiem po spadku klubu z Ekstraklasy w sezonie 2022/23 został wykupiony przez słoweński NK Maribor. Ruch będzie więc jego drugim polskim klubem, w którym założy niebiesko-białą koszulkę. Być może okazję do zadebiutowania w nowym klubie otrzyma już w niedzielę 24 sierpnia. Tego dnia o godzinie 17:30 podopieczni Waldemara Fornalika na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozegrają „Najstarsze Derby Śląska” z wracającą po 12 latach na zaplecze Ekstraklasy Polonią Bytom.

Betclic 1. ligaTransferyZ kraju Betclic 1. LigaMarko KolarpolskaRuch ChorzówWisła KrakówWisła Płock

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

