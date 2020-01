Wychowanek Gremio trafi do Lechii? Brazylijskie media nie mają wątpliwości

Zimowe okienko transferowe to idealna okazja, by rozejrzeć się na rynku i poszukać wzmocnień na drugą część sezonu. W Polsce jest nieco inaczej i już pojawiają się głosy, że kluby z naszego podwórka tylko szukają okazji, by “pozbyć się” najlepszych graczy, co pokazał m.in. przykład Adama Buksy, czy Legii, która chętnie sprzedałaby Jarosława Niezgodę.

Na szczęście nie wszyscy chcą sprzedawać, a niektóre kluby wręcz szykują się do pozyskania kilku nowych graczy. Tak jest m.in. w przypadku Lechii Gdańsk, która w przerwie zimowej plasuje się na siódmej pozycji w tabeli, ze stratą ośmiu punktów do lidera.

W ostatnich dniach dużo słyszy się o możliwym przybyciu Filipa Starzyńskiego, czy obrońcy Yaya Banany. Póki co to jednak plotki, na których ewentualne potwierdzenie trzeba będzie trochę poczekać. Inaczej sprawa może wyglądać w przypadku innego zawodnika, w którego przypadku niektórzy są pewni jego przyszłości.

O lateral esquerdo Conrado, de 22 anos, acabou acertando sua ida ao Lechia Gdansk da Polônia. https://t.co/dZw8tSZkLw — Figueira News (@figueira_news) December 30, 2019

Tym graczem ma być Conrado Buchanelli Holza, do końca roku zawodnik Figueirense, występującego w brazylijskiej Serie B. 22-latek to lewy obrońca, któremu niedawno właśnie wygasł kontrakt. Co ciekawe, wychowanek Gremio Porto Alegre miał pewne miejsce w poprzednim klubie, a od 9 października rozegrał komplet dwunastu spotkań, wszystkie w pełnym wymiarze.