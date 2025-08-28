OFICJALNIE: Inaki Pena podpisał nowy kontrakt i… odszedł z FC Barcelony

Od dłuższego czasu wiadomo było, że Inaki Pena odejdzie z FC Barcelony. Po przybyciu do „Blaugrany” Joana Garcii w klubie znajdowało się czterech bramkarzy. Jasne było, że Pena nie ma tam czego szukać, w związku z tym postanowił odejść. Zanim to się stało, przedłużył jeszcze kontrakt.

Długa droga do bramki

Inaki Pena trafił do Barcelony w wieku trzynastu lat, po kilku latach spędzonych w akademii Villarreal. Przez lata piął się przez kolejne szczeble „La Masii”, aż trafił do pierwszej drużyny. Zanim jednak zadebiutował, wiosną 2022 trafił na wypożyczenie do Galatasaray. Co ciekawe, zagrał wówczas przeciwko swojej drużynie, która w 1/8 finału Ligi Europy mierzyła się właśnie z turecką ekipą. Pena wystąpił w obu meczach. W pierwszym na Camp Nou zachował czyste konto (0:0), natomiast w rewanżu „Barca” wygrała 2:1.

Po powrocie znów był rezerwowym, natomiast dostał pierwszą szansę od losu w sezonie 2023/24, kiedy Marc-Andre Ter Stegen doznał kontuzji pleców. Pena wskoczył wówczas między słupki na 10 spotkań La Liga, w których zachował dwa czyste konta. Po powrocie Niemca znów usiadł na ławkę, ale Ter Stegen kilka tygodni po rozpoczęciu kolejnych rozgrywek zerwał więzadła krzyżowe. Dla Penii oznaczało to ponowne szanse na grę. W międzyczasie do klubu trafił kolejny konkurent o miejsce w bramce – Wojciech Szczęsny.

Polak wszedł na dobre do gry w Superpucharze Hiszpanii. Hansi Flick tłumaczył tę decyzję spóźnieniem Hiszpana. Od tamtej pory Pena sporadycznie pojawiał się na boisku, a pierwszym bramkarzem został Szczęsny. Spadł w hierarchii jeszcze niżej, gdy rehabilitację zakończył Ter Stegen.

Nowy kontrakt i wypożyczenie

Latem drużynę mistrzów Hiszpanii zasilił Joan Garcia. Po wielu tygodniach spekulacji okazało się, że w klubie pozostanie również Ter Stegen. Było jasne, że Pena musi odejść, by zacząć regularnie grać. Przez pewien czas mówiło się o jego potencjalnych przenosinach do Como. Nic jednak z tego nie wyszło. Nie było też chętnych, by płacić za niego Barcelonie, a na drodze do wypożyczenia stała długość kontraktu, który wygasał latem 2026.

W związku z tym postanowiono przedłużyć jego umowę, która teraz będzie obowiązywać do końca czerwca 2029, dzięki czemu wypożyczenie znów stało się możliwe. Zainteresowane jego usługami było Elche. Sprawy potoczyły się szybko, bo klub poinformował już oficjalnie o przenosinach bramkarza na Estadio Manuel Martínez Valero.

Na odejściu Penii zależało również Barcelonie. Klub nie mógł bowiem zarejestrować do rozgrywek ligowych Wojciecha Szczęsnego, który z tego powodu nie znalazł się w dwóch pierwszych kolejkach w kadrze meczowej. Teraz będzie to już możliwe.

Ciekawa robi się z kolei sytuacja w bramce Elche. Dotychczas pierwszym bramkarzem był tam 38-letni Matias Dituro. Latem z Atletico Madryt do klubu trafił dodatkowo 21-letni Alejandro Iturbe.

