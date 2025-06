FC Barcelona wpłaciła klauzulę. Szczęsny ma nowego konkurenta.

W ostatnich tygodniach, a także miesiącach FC Barcelona miała w temacie bramkarzy całkiem spore zamieszanie. W zakończonych już rozgrywkach między słupkami „Blaugrany” występowało trzech golkiperów: Marc-Andre ter Stegen, Inaki Pena oraz Wojciech Szczęsny. Bardzo możliwe, że jesienią w klubie zobaczymy tylko jednego z nich. Jak podaje Fabrizio Romano, Barcelona finalizuje transfer (prawdopodobnie) nowego pierwszego bramkarza.

Niechciany Ter Stegen

Zgodnie z planem sezon 2024/25 w bramce Barcelony rozpoczął Marc-Andre ter Stegen. Niemiec był podstawowym bramkarzem pięciokrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów od 2016 r., kiedy do Manchesteru City odszedł Claudio Bravo. W tym czasie miał słabsze momenty, ale zazwyczaj był pewnym punktem „Blaugrany”. Tak było m.in. w sezonie 2022/23, kiedy drużyna prowadzona przez Xaviego Hernandeza sięgnęła po 26. mistrzostwo Hiszpanii. Bramkarz był jednym z głównych architektów sukcesu – zachował aż 26 czystych kont, co było wyrównaniem rekordu La Ligi, ustanowionego w sezonie 1993/94 przez Francisco Liano.

We wrześniu 44-krotny reprezentant Niemiec doznał poważnej kontuzji kolana, która wyeliminowała go z gry prawie do końca sezonu. Na początku zastępował go Pena, który nie budził takiego zaufania, by przez większość sezonu być podstawowym bramkarzem. Joan Laporta wziął się za poszukiwanie nowej jedynki. Wybór padł na Wojciecha Szczęsnego, który kilka tygodni wcześniej ogłosił przejście na sportową emeryturę.

Polak zadebiutował w Superpucharze Hiszpanii i praktycznie już nie oddał miejsca w bramce. Zdarzały mu się błędy, na pojedyncze mecze wskakiwał Pena czy powracający po kontuzji ter Stegen, ale stanowisko klubu do końca sezonu było jasne – jedynką jest Szczęsny.

W związku z tym w Barcelonie zapadła decyzja o pożegnaniu Peni i Ter Stegena. Obaj mają jeszcze obowiązujące kontrakty. W przypadku pierwszego Laporta może mieć problem, by się go pozbyć. Wychowanek pobiera dużą pensję, przez co mogą być kłopoty w znalezieniu nowego pracodawcy. Z kolei ter Stegen jest już raczej po drugiej stronie góry, a mimo to oczekuje, że będzie podstawowym bramkarzem. Nie podoba się to Flickowi.

Całkowicie inną postawę prezentuje Szczęsny. Docenia się jego doświadczenie i drużynowe podejście. Polak nie podpisał jeszcze nowego kontraktu, jednak wkrótce ma złożyć podpis pod dwuletnią umową. Były bramkarz Juventusu jest gotowy przejąć funkcję rezerwowego bramkarza, wspierającego jedynkę, co podkreślał również w zakończonym sezonie.

Barcelona wpłaciła klauzulę

Już od kilku tygodni mówiło się o tym, że Barcelona sprowadzi nowego bramkarza. Wybór padł na Joana Garcię z Espanyolu. To 24-letni zawodnik, który w Paryżu sięgnął z reprezentacją Hiszpanii po olimpijskie złoto oraz zebrał bardzo dobre recenzje za poprzedni sezon. Miał w nim sporo roboty. Był ważną postacią Espanyolu w walce o utrzymanie. Hiszpan brylował w większości kluczowych statystyk. Zachował osiem czystych kont, zanotował najwięcej interwencji spośród wszystkich bramkarzy La Liga, miał drugi najwyższy procent obronionych strzałów. Gdyby nie jego obrony, zespół Manolo Gonzaleza straciłby około ośmiu goli więcej.

Jak podaje Fabrizio Romano, Barcelona wpłaciła już klauzulę odstępnego za bramkarza, wynoszącą 25 mln euro. Garcia po powrocie z urlopu podpisze kontrakt, który będzie obowiązywał do końca czerwca 2031 r. Wtedy też przyjdzie czas na nową umowę dla Wojciecha Szczęsnego.

