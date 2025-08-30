Poznaliśmy dokładny terminarz fazy ligowej Ligi Mistrzów. Te mecze trzeba wpisać do kalendarza

Niecałe dwie doby po losowaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA opublikowała dokładny terminarz wszystkich ośmiu kolejek. W każdej rozegranych zostanie 18 spotkań, a my poniżej prezentujemy najciekawsze – naszym zdaniem – z nich.

Znamy dokładny terminarz fazy ligowej Ligi Mistrzów

W czwartkowe późne popołudnie w Monako odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Każdy z 36 uczestników wstępnie poznał swoich rywali, ale dokładny terminarz na tamten moment nie był jeszcze znany. Dokładne daty i godziny meczów UEFA miała ogłosić najpóźniej w weekend. Terminarz opublikowano niecałe dwie doby po przeprowadzeniu losowania. Z udostępnionej przez UEFA rozpiski wybraliśmy najciekawsze – naszym zdaniem – spotkania z każdej z ośmiu kolejek i prezentujemy je poniżej:

1. kolejka: wtorek 16 września – Athletic vs Arsenal (18:45), Juventus vs BVB (21:00), Real Madryt – Marsylia (21:00), Tottenham – Villarreal (21:00); środa 17 września – Bayern vs Chelsea (21:00), Liverpool vs Atletico (21:00), PSG – Atalanta (21:00); czwartek 18 września – Manchester City – Napoli (21:00), Newcastle – Barcelona (21:00)

wtorek 16 września – Athletic vs Arsenal (18:45), Juventus vs BVB (21:00), Real Madryt – Marsylia (21:00), Tottenham – Villarreal (21:00); środa 17 września – Bayern vs Chelsea (21:00), Liverpool vs Atletico (21:00), PSG – Atalanta (21:00); czwartek 18 września – Manchester City – Napoli (21:00), Newcastle – Barcelona (21:00) 2. kolejka: wtorek 30 września – Kajrat Ałmaty vs Real Madryt (18:45), Atletico vs Eintracht (21:00); środa 1 października – Barcelona vs PSG (21:00), BVB vs Athletic (21:00), Villarreal vs Juventus (21:00)

wtorek 30 września – Kajrat Ałmaty vs Real Madryt (18:45), Atletico vs Eintracht (21:00); środa 1 października – Barcelona vs PSG (21:00), BVB vs Athletic (21:00), Villarreal vs Juventus (21:00) 3. kolejka: wtorek 21 października – Arsenal vs Atletico (21:00), Bayer vs PSG (21:00), Villarreal vs Manchester City (21:00); środa 22 października – Real Madryt – Juventus (21:00), Eintracht vs Liverpool (21:00), Monaco vs Tottenham (21:00)

wtorek 21 października – Arsenal vs Atletico (21:00), Bayer vs PSG (21:00), Villarreal vs Manchester City (21:00); środa 22 października – Real Madryt – Juventus (21:00), Eintracht vs Liverpool (21:00), Monaco vs Tottenham (21:00) 4. kolejka: wtorek 4 listopada – Napoli vs Eintracht (21:00), Liverpool vs Real Madryt (21:00), PSG vs Bayern (21:00), środa 5 listopada – Manchester City vs BVB (21:00), Newcastle vs Athletic (21:00), Marsylia vs Atalanta (21:00)

wtorek 4 listopada – Napoli vs Eintracht (21:00), Liverpool vs Real Madryt (21:00), PSG vs Bayern (21:00), środa 5 listopada – Manchester City vs BVB (21:00), Newcastle vs Athletic (21:00), Marsylia vs Atalanta (21:00) 5. kolejka: wtorek 25 listopada – Chelsea vs Barcelona (21:00), Manchester City vs Bayer (21:00), BVB vs Villarreal (21:00), Marsylia vs Newcastle (21:00), środa 26 listopada – Arsenal vs Bayern (21:00), PSG vs Tottenham (21:00), Atletico vs Inter (21:00), Eintracht vs Atalanta (21:00)

wtorek 25 listopada – Chelsea vs Barcelona (21:00), Manchester City vs Bayer (21:00), BVB vs Villarreal (21:00), Marsylia vs Newcastle (21:00), środa 26 listopada – Arsenal vs Bayern (21:00), PSG vs Tottenham (21:00), Atletico vs Inter (21:00), Eintracht vs Atalanta (21:00) 6. kolejka: wtorek 9 grudnia – Bayern vs Sporting CP (18:45), Inter vs Liverpool (21:00), Barcelona vs Eintracht (21:00), Atalanta vs Chelsea (21:00), środa 10 grudnia – Real Madryt vs Manchester City (21:00), Bayer vs Newcastle (21:00), Athletic vs PSG (21:00)

wtorek 9 grudnia – Bayern vs Sporting CP (18:45), Inter vs Liverpool (21:00), Barcelona vs Eintracht (21:00), Atalanta vs Chelsea (21:00), środa 10 grudnia – Real Madryt vs Manchester City (21:00), Bayer vs Newcastle (21:00), Athletic vs PSG (21:00) 7. kolejka: wtorek 20 stycznia – Inter vs Arsenal (21:00), Tottenham vs BVB (21:00), Real Madryt vs Monaco (21:00), Sporting CP vs PSG (21:00), środa 21 stycznia – Galatasaray vs Atletico (18:45), Marsylia – Liverpool (21:00), Atalanta vs Athletic (21:00)

wtorek 20 stycznia – Inter vs Arsenal (21:00), Tottenham vs BVB (21:00), Real Madryt vs Monaco (21:00), Sporting CP vs PSG (21:00), środa 21 stycznia – Galatasaray vs Atletico (18:45), Marsylia – Liverpool (21:00), Atalanta vs Athletic (21:00) 8. kolejka: środa 28 stycznia – Napoli vs Chelsea, PSG vs Newcastle, BVB vs Inter, Eintracht vs Tottenham, Bayer vs Villarreal, Monaco vs Juventus (wszystkie mecze o godzinie 21:00)

W każdej z kolejek rozegranych zostanie 18 meczów, co łącznie daje nam aż 144 spotkania w fazie ligowej. Pierwsza seria gier rozpocznie się we wtorek 16 września i podobnie, jak w zeszłym roku, zostanie rozłożona na trzy dni. Każdego dnia rozegranych zostanie po sześć meczów. Będzie to zarazem jedyny tydzień, gdy kolejka Ligi Mistrzów nie będzie kolidować z innymi europejskimi pucharami. Kolejkę „na wyłączność” dostały również Liga Europy (środa i czwartek 24-25 września) oraz Liga Konferencji (czwartek 2 października).

Druga w historii faza ligowa Liga Mistrzów zakończy się w środę 28 stycznia „multiligą”, w trakcie której równolegle rozgrywanych będzie aż 18 meczów. Wszystkie te spotkania rozegrane zostaną o godz. 21. Po ich zakończeniu dowiemy, które osiem drużyn wywalczyło bezpośredni awans do 1/8 finału, a które 16 ekip o tę rundę fazy pucharowej musi jeszcze powalczyć w barażach.

