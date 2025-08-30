FREEBET 300 ZŁ NA START W BETFAN!
Za gola Barcelony z Rayo Vallecano
ODBIERZ BONUS
Tryb ciemny

Strona Główna / Liga Mistrzów / Poznaliśmy dokładny terminarz fazy ligowej Ligi Mistrzów. Te mecze trzeba wpisać do kalendarza

Poznaliśmy dokładny terminarz fazy ligowej Ligi Mistrzów. Te mecze trzeba wpisać do kalendarza

Napisane przez Maciej Bartkowiak, 30 sierpnia 2025

Niecałe dwie doby po losowaniu fazy ligowej Ligi Mistrzów UEFA opublikowała dokładny terminarz wszystkich ośmiu kolejek. W każdej rozegranych zostanie 18 spotkań, a my poniżej prezentujemy najciekawsze – naszym zdaniem – z nich.

Znamy dokładny terminarz fazy ligowej Ligi Mistrzów

W czwartkowe późne popołudnie w Monako odbyło się losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów. Każdy z 36 uczestników wstępnie poznał swoich rywali, ale dokładny terminarz na tamten moment nie był jeszcze znany. Dokładne daty i godziny meczów UEFA miała ogłosić najpóźniej w weekend. Terminarz opublikowano niecałe dwie doby po przeprowadzeniu losowania. Z udostępnionej przez UEFA rozpiski wybraliśmy najciekawsze – naszym zdaniem – spotkania z każdej z ośmiu kolejek i prezentujemy je poniżej:

  • 1. kolejka: wtorek 16 września – Athletic vs Arsenal (18:45), Juventus vs BVB (21:00), Real Madryt – Marsylia (21:00), Tottenham – Villarreal (21:00); środa 17 września – Bayern vs Chelsea (21:00), Liverpool vs Atletico (21:00), PSG – Atalanta (21:00); czwartek 18 września – Manchester City – Napoli (21:00), Newcastle – Barcelona (21:00)
  • 2. kolejka: wtorek 30 września – Kajrat Ałmaty vs Real Madryt (18:45), Atletico vs Eintracht (21:00); środa 1 października – Barcelona vs PSG (21:00), BVB vs Athletic (21:00), Villarreal vs Juventus (21:00)
  • 3. kolejka: wtorek 21 października – Arsenal vs Atletico (21:00), Bayer vs PSG (21:00), Villarreal vs Manchester City (21:00); środa 22 października – Real Madryt – Juventus (21:00), Eintracht vs Liverpool (21:00), Monaco vs Tottenham (21:00)
  • 4. kolejka: wtorek 4 listopada – Napoli vs Eintracht (21:00), Liverpool vs Real Madryt (21:00), PSG vs Bayern (21:00), środa 5 listopada – Manchester City vs BVB (21:00), Newcastle vs Athletic (21:00), Marsylia vs Atalanta (21:00)
  • 5. kolejka: wtorek 25 listopada – Chelsea vs Barcelona (21:00), Manchester City vs Bayer (21:00), BVB vs Villarreal (21:00), Marsylia vs Newcastle (21:00), środa 26 listopada – Arsenal vs Bayern (21:00), PSG vs Tottenham (21:00), Atletico vs Inter (21:00), Eintracht vs Atalanta (21:00)
  • 6. kolejka: wtorek 9 grudnia – Bayern vs Sporting CP (18:45), Inter vs Liverpool (21:00), Barcelona vs Eintracht (21:00), Atalanta vs Chelsea (21:00), środa 10 grudnia – Real Madryt vs Manchester City (21:00), Bayer vs Newcastle (21:00), Athletic vs PSG (21:00)
  • 7. kolejka: wtorek 20 stycznia – Inter vs Arsenal (21:00), Tottenham vs BVB (21:00), Real Madryt vs Monaco (21:00), Sporting CP vs PSG (21:00), środa 21 stycznia – Galatasaray vs Atletico (18:45), Marsylia – Liverpool (21:00), Atalanta vs Athletic (21:00)
  • 8. kolejka: środa 28 stycznia – Napoli vs Chelsea, PSG vs Newcastle, BVB vs Inter, Eintracht vs Tottenham, Bayer vs Villarreal, Monaco vs Juventus (wszystkie mecze o godzinie 21:00)

W każdej z kolejek rozegranych zostanie 18 meczów, co łącznie daje nam aż 144 spotkania w fazie ligowej. Pierwsza seria gier rozpocznie się we wtorek 16 września i podobnie, jak w zeszłym roku, zostanie rozłożona na trzy dni. Każdego dnia rozegranych zostanie po sześć meczów. Będzie to zarazem jedyny tydzień, gdy kolejka Ligi Mistrzów nie będzie kolidować z innymi europejskimi pucharami. Kolejkę „na wyłączność” dostały również Liga Europy (środa i czwartek 24-25 września) oraz Liga Konferencji (czwartek 2 października).

Druga w historii faza ligowa Liga Mistrzów zakończy się w środę 28 stycznia „multiligą”, w trakcie której równolegle rozgrywanych będzie aż 18 meczów. Wszystkie te spotkania rozegrane zostaną o godz. 21. Po ich zakończeniu dowiemy, które osiem drużyn wywalczyło bezpośredni awans do 1/8 finału, a które 16 ekip o tę rundę fazy pucharowej musi jeszcze powalczyć w barażach.

fot. screen Canal+Sport / YouTube

Liga MistrzówZe świata Champions LeagueLiga MistrzówLiga Mistrzów UEFAUEFA Champions League

Autor

Avatar użytkownika
Maciej Bartkowiak
Ekstraklasa, Betclic 1. liga, Premier League

Przede wszystkim fan uniwersum polskiej piki. Dzięki mistrzostwu Leicester stał się fanem Premier League. Rodowity poznaniak.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
300 zł na start w BETFAN
za gola Barcelony z Rayo Vallecano
Sprawdź
Typ dnia
Real Madryt - Mallorca
Poniżej 2.5 goli
kurs
1.60
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.