Legia Warszawa oddaje zawodnika do ligowego rywala. Dopiero co kupiła go za wielkie pieniądze

Legia Warszawa już teraz musiała zgłosić kadrę na całą fazę ligową Ligi Konferencji. Można edytować tylko listę B, jednak ona jest przeznaczona wyłącznie dla młodzieżowców, mających status wychowanka. Oznacza to, że ci zawodnicy, na których nie zdecydował się Edward Iordanescu nie mogliby zagrać choćby minuty na arenie międzynarodowej, a i wątpliwe, że w lidze byliby często obdarzani zaufaniem. Jeden z takich graczy przeniesie się do innego klubu Ekstraklasy.

Legia pozbędzie się kosztownego napastnika

Legia przed kilkoma dniami ogłosiła pozyskanie na zasadzie wolnego transferu Antonio Colaka, który w przeszłości występował w Lechii Gdańsk, a ostatnio we włoskiej Spezii. Był to ruch nieco awaryjny z powodu poważnej kontuzji Jeana-Pierre’a Nsame. Kameruńczyk po bardzo dobrym początku sezonu przez wiele następnych miesięcy nie pojawi się na placu gry. Dodatkowo, wcześniej za rekordową kwotę trzech milionów euro do Warszawy trafił Mileta Rajović, przez co zrobiło się mało miejsca dla innych napastników.

Dlatego trzeba było kogoś „odstrzelić” przy doborze kadry na Ligę Konferencji. Według informacji Piotra Koźmińskiego z portalu „Goal.pl” Legia wybierała pomiędzy Migouelem Alfarelą a Ilyą Szkurinem. Obaj nie zostali zgłoszeni do fazy ligowej, ale jeden z nich ma zostać, by być alternatywą dla Edwarda Iordanescu na rozgrywki krajowe. Padło na Francuza, który początkowo też mógł opuścić Łazienkowską, a finalnie zdecydowano się na pożegnanie Szkurina, który w tym sezonie pełnił rolę wręcz trzecioplanową.

W dziewięciu meczach rozegrał blisko 300 minut i strzelił jednego gola. Z każdym następnym tygodniem grał coraz mniej. Teraz Białorusin przeniesie się do GKS-u Katowice, o czym wcześniej informował także Paweł Gołaszewski z „Piłki Nożnej”. Piłkarz miał już być w hotelu, w którym stacjonuje reprezentacja Polski i w najbliższym czasie przejdzie testy medyczne, po czym wspomoże drużynę Rafała Góraka.

Szkurin odzyska blask z Mielca?

Legia Szkurina pozyskała w ostatnim zimowym okienku transferowym ze Stali Mielec. Był to transfer nieco ratunkowy i robiony na szybko, który kosztował aż półtora miliona euro. Białorusin i tak nie został zgłoszony do wiosennej części europejskich pucharów, więc mógł występować tylko w Ekstraklasie i Pucharze Polski. Po przenosinach do stolicy nie spełnił on pokładanych w nim oczekiwań.

W minionych rozgrywkach długo musiał czekać, by w końcu się odblokować i trafić do siatki. W końcu dokonał tego w ostatnich tygodniach przed końcem zmagań. Łącznie strzelił cztery gole, a zdecydowanie najważniejszy był ten w finale Pucharu Polski na Stadionie Narodowym przeciwko Pogoni Szczecin. Legia choćby za sprawą bramki Szkurina cieszyła się z triumfu, który dał przepustkę do europejskich pucharów.

26-latek po zmianie barw klubowych powinien być podstawowym napastnikiem w zespole Rafała Góraka. Jego najpoważniejszym przeciwnikiem jest wracający po długiej kontuzji Adam Zrelak. Były zawodnik Warty Poznań, mimo rozłąki z boiskiem, już zdążył trafić do siatki. Latem ściągnięci zostali także Maciej Rosołek i Aleksander Buksa, jednak obaj – zgodnie z przewidywaniami – mocno rozczarowują. GKS po siedmiu ligowych kolejkach ma na koncie siedem punktów i zajmuje 14. miejsce w tabeli Ekstraklasy.