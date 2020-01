Dobre informacje w sprawie kontuzji Fabiańskiego

Kibice West Hamu oraz reprezentacji Polski mogą odetchnąć. Nawrót kontuzji Łukasza Fabiańskiego nie okazał się na tyle groźny jak przewidywano. Polaka czeka w najgorszym wypadku kilkutygodniowa przerwa.

34-latek podczas piątkowego meczu z Sheffield po kilkunastu minutach spotkaniach odczuł ból w biodrze. Według informacji z oficjalnej strony klubu, jest to identyczny uraz jakiego „Fabian” nabawił się we wrześniu. Przeprowadzone testy medyczne stwierdziły jednak, że nie jest to aż tak poważna kontuzja i Łukasz wróci do gry szybciej aniżeli przewidywano.

Szef działu medycznego Richard Collinge stwierdził: – To dobra wiadomość w tym sensie, że Łukasz nie doznał nawrotu urazu. Badanie wykazało lekkie zapalenie i podrażnienie tkanki, co jest dość powszechne po operacji i oczywiście źródłem dyskomfortu, który odczuwał w piątek. Teraz musimy tylko uspokoić stan zapalny i spodziewać się, że Łukasz będzie dostępny ponownie za kilka tygodni.

To dobra informacja dla Davida Moyesa, który doskonale zdaje sobie sprawę, jak działa jego linia obrony bez reprezentanta Polski. „Młoty” w tym sezonie kompletnie nie radzą sobie bez swojego golkipera, co jest nieco dziwne zważywszy na jego pozycje. Taki rozwój wypadków sprawia, że Fabiański najprawdopodobniej pojawi się także na marcowym zgrupowaniu reprezentacji Polski.