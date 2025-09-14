Motor zremisował u siebie z Termaliką. Znów kluczowa okazała się zmiana Ndiaye

Motor Lublin podzielił się na swoim stadionie punktami z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza. Gospodarze rozegrali świetną pierwszą połowę, ale po zmianie stron odpowiedzieli goście. Znów kluczowa okazała się zmiana Ndiaye – tym razem zawodnik przyczynił się jednak do straty gola przez swoją drużynę.

Sąsiedzi w tabeli

Motor Lublin podchodził do spotkania, plasując się na 11. miejscu w tabeli PKO BP Ekstraklasy. Podopieczni Mateusza Stolarskiego zgromadzili dotychczas osiem punktów w sześciu meczach. Tylko dwa z nich rozegrali na swoim stadionie, a są tam mocni. Na uwagę zasługuje fakt, że nie stracili jeszcze w tym sezonie w Lublinie gola. W kolejce przed przerwą reprezentacyjną zdobyli trzy punkty na ciężkim terenie – pokonali Górnik Zabrze 1:0 po golu Mbaye Ndiaye, który pojawił się na boisku w drugiej połowie i już po chwili cieszył się z bramki.

Trener Stolarski desygnował tę samą jedenastkę, która rozpoczęła mecz z Górnikiem. W kadrze meczowej z powodu urazu nie znalazł się natomiast Renat Dadaszow.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza jest sąsiadem Motoru w tabeli. Drużyna Marcina Brosza ma na koncie taką samą liczbę punktów, choć rozegrali o jedno spotkanie więcej. Beniaminek w świetnym stylu rozpoczął sezon, pokonując na wyjeździe Jagiellonię Białystok 4:0, natomiast w sześciu kolejnych meczach zgromadził zaledwie pięć punktów. Drugie zwycięstwo „Słonie” zaliczyły… podobnie jak Motor, na terenie Górnika Zabrze, gdzie również wygrali 1:0. Ich ostatnie trzy spotkania to jednak dwie porażki (2:3 z Rakowem, 1:3 z Koroną) i remis 1:1 z Radomiakiem.

Marcin Brosz dał szansę od początku spotkania Rafałowi Kurzawie i Kamilowi Zapolnikowi, którzy poprzedni mecz zaczynali na ławce. Dziś zastąpili Gurrrero oraz Jesusa Jimeneza.

Piorunujący początek Motoru

Motor świetnie otworzył mecz – już w czwartej minucie świetną piłkę na lewą stronę zagrał Rodrigues. Dogonił ją van Hoeven i wyłożył Karolowi Czubakowi, a ten z bliskiej odległości wbił piłkę do bramki, strzelając drugiego gola w sezonie. Gospodarze mieli w pierwszej fazie spotkania kontrolę. Widać było, że świetnie czuł się Rodrigues i to właśnie on mógł podwyższyć prowadzenie w 19. minucie, kiedy po zamieszaniu w polu karnym piłka spadła mu pod nogi. Po jego strzale odbiła się jeszcze od zawodnika gości, ale przeleciała obok słupka.

Kilka minut później Motor przeprowadził kolejną groźną akcję w polu karnym Termaliki. Po nieudanej interwencji obrońcy beniaminka do piłki dopadł znów Rodrigues, który wyłożył do środka, do van Hoevena, ale jego strzał został zablokowany. Jeden raz poluźniły się szyki gospodarzy, co wykorzystali zawodnicy z Niecieczy, szybko przechodząc pod bramkę. Akcję strzałem zakończył Rafał Kurzawa, ale bez problemu interweniował Brkić.

Pierwszy kontakt Ndiaye znów kluczowy

Obaj trenerzy dokonali w przerwie zmian. W drużynie Motoru Sergi Samper zastąpił Jakuba Łabojkę, który zmagał się z przeziębieniem i zaczął się gorzej czuć. W drużynie gości dokonano z kolei trzech zmian. Z boiska zeszli Damian Hilbrycht, Rafał Kurzawa i Krzysztof Kubica. Zastapili ich Radu Boboc, Guerrego i Jesus Jimenez.

Motor znów zaatakował od samego początku. Już kilkadziesiąt sekund po zmianie stron po wymianie kilku podań do strzału sprzed pola karnego doszedł Wolski, ale uderzenie odbił Mleczko.Chwilę później dwójkową akcję rozegrali Fassbender i Zapolnik. Ten drugi układał już sobie piłkę do strzału w polu karnym, ale w ostatniej chwili piłkę wyłuskał mu Matthys.

Po zmianach Termalica zaczęła grać zdecydowanie lepiej. Marcin Brosz kolejną roszadę przeprowadził jeszcze przed upływem godziny gry – Igor Strzałek zmienił Fassbendera. W tym samym czasie boisko po stronie Motoru opuścili Paweł Stolarski i van Hoeven. W ich miejsce weszli Filip Wójcik i Mbaye Ndiaye, który w ostatnim meczu strzelił gola tuż po wejściu na boisko. Tym razem w pierwszym kontakcie z piłką zaliczył kiks i w niekontrolowany sposób wybił piłkę na rzut rożny, po którym mieliśmy analizę VAR. Sędzia Łukasz Kuźma podbiegł do monitora i po obejrzeniu sytuacji, w której Matthys zagrał ręką, podyktował rzut karny. Podszedł do niego Jimenez, który pokonał Brkicia, doprowadzając do wyrównania.

Goście poszli za ciosem i już chwilę później po dośrodkowaniu z rzutu rożnego świetnym strzałem głową popisał się Zapolnik, ale bramkarz zbił piłkę przed siebie. Dopadł jeszcze do niej Kopacz, ale z najbliższej odległości uderzył w słupek.

W końcówce obie drużyny dążyły do zwycięstwa i wyprowadzały cios za cios. W 84. minucie stuprocentową okazję miał Jimenez. Hiszpan rozegrał z Bobocem dwójkową akcję i stanął sam na sam z bramkarzem, ale Brkić świetnie interweniował. Chwilę później po drugiej stronie boiska szansę miał debiutujący w Motorze Fabio Ronaldo, ale Portugalczyk uderzył wysoko nad bramką. Już w 90. minucie znów wróciliśmy pod bramkę Motoru. Po kolejnym zagraniu Boboca z prawej strony głową uderzył Zapolnik, ale do piłki pofrunął bramkarz gospodarzy. W samej końcówce gospodarze przeprowadzili jeszcze jeden napór na bramkę rywali, ale nie byli w stanie oddać celnego strzału i mecz zakończył się remisem 1:1.

fot. screen Canal+ Sport