Piłka nożna… dronów. Słyszeliście o czymś takim?

Napisane przez Mariusz Orłowski, 03 października 2025

Piłka nożna bardzo skorzystała z pomocy dronów. Przede wszystkim ustawiając wysoko kamerę ma się idealny ogląd na przesuwanie się zawodników, ustawienie w formacjach i dużo łatwiej dostrzec wiele detali. Trenerom taka perspektywa ułatwia robotę. Okazuje się jednak, że drony… same również mogą strzelać gole. Takie mistrzostwa odbędą się właśnie we Francji w najbliższy weekend 4 i 5 października.

Turniej gry w piłkę… za pomocą dronów

Mała hala sportowa, urządzenia do sterowania w rękach, określone pole do gry, okrągłe bramki i specjalne małe drony obudowane w piłki, którymi trzeba trafić do celu. Futbol przyszłości? W najbliższą sobotę, 4 października i niedzielę, 5 października 2025 roku, stowarzyszenie Teillé aéro z siedzibą w Teillé (Loara Atlantycka) organizuje turniej piłki nożnej z użyciem dronów w hali sportowej w Teillé. Przyznajcie, nie jest to dość popularne. Miasto, które będzie gospodarzem tego nietypowego wydarzenia ma tylko dwa tysiące mieszkańców.

Chcemy przybliżyć tę dyscyplinę szerokiej publiczności – mówił André Lambert, prezes stowarzyszenia Teillé Aéro, które istnieje od dwóch lat w tym mieście. Sam odkrył tę dyscyplinę dzięki Francuskiej Federacji Modelarstwa Lotniczego (FFAM). Rok temu nawet czegoś takiego nie znał. Jest amatorem z około pięćdziesięcioletnim doświadczeniem w modelarstwie lotniczym. Futbol dronów to nie jest jednak nic nowego. Rozrywka ta jest rozwinięta zwłaszcza w Azji. W Korei Południowej, Japonii, a nawet Chinach jest to na tyle popularne, że nawet i uprawiane w szkołach.

Drony grają w piłkę – o co chodzi w zasadach?

Jakie są zasady? Trochę to skomplikowane, ale można obejrzeć poniższy filmik i rozeznanie będzie lepsze. Trzeba zdobywać punkty, trafiając „dronopiłkami” do celu, pionowego ringu. W jednym zespole gra trzech zawodników. Dwie takie trzyosobowe drużyny rywalizują na ogrodzonej arenie o powierzchni 18 m2. Są obrońca, napastnik i pomocnik. Wszyscy są wyposażeni w swojego drona, który działa jak kontroler do gry. Tylko napastnik może jednak strzelać gole. 

Pozostali dwaj zawodnicy stoją przed bramkami. Każda drużyna posiada trzy „dronopiłki”, więc na arenie jest ich w sumie sześć. Piłki te, pilotowane przez zawodników, latają po arenie, która ma trzy metry wysokości. Jeden mecz trwa trzy minuty. Mogą być trzy bramki po jednej stronie, sześć po drugiej, albo 30 bramek po jednej stronie i 15 po drugiej – wyjaśnia André Lambert.

Oczekuje się, że w tym turnieju weźmie udział sześć drużyn, czyli 18 zawodników. Dwie drużyny pochodzą z Teillé, a jedna z Nantes. W przeciwieństwie do modelarstwa lotniczego, w piłce nożnej dronów gra się dużo bardziej zespołowo. Organizator zwraca ogromną uwagę na koordynację. Każdy, kto pojawi się na trybunach będzie mógł spróbować swoich sił w tej dyscyplinie w niedzielę 5 października o wyznaczonych specjalnie godzinach.

Będą też mistrzostwa świata

Jako, że dyscyplina ta jest już dość dobrze rozwinięta, szczególnie w Azji, to w listopadzie 2025 roku odbędą się pierwsze Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej Dronów w Szanghaju w Chinach. Wezmą też w nich udział najlepsi piloci we Francji, pochodzący z regionu paryskiego.

Francuska drużyna zostanie wyposażona w drony wyprodukowane i zatwierdzone we Francji, a dokładniej właśnie Teillé. To zdecydowanie wielki powód do dumy dla klubu. – Od kilku miesięcy pracuję nad projektowaniem dronów i balonów. Potrzebna jest tylko maszyna i niezbędne materiały. Balon kosztuje około 5 euro, a drony od 100 do 110 euro. Wykonałem ich od 20 do 30. To zadanie klubu, a to również leży w interesie modelarstwa lotniczego – wyjaśniał wyraźnie podekscytowany prezes na łamach „L”Eclaireur”.

Fot. screen YouTube

Inne sporty Drony

