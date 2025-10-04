Kluivert znaczy gol. Wielki tydzień znanej futbolowej rodziny

Piłkarska Holandia przed wieloma laty miała rodzinę Cruyffów, gdzie zarówno Johan, jak i Jordi trafiali do wielkich klubów. Teraz to rodzina Kluivert jest na językach piłkarskiego świata. Patrick jest już wiele lat po swojej karierze piłkarskiej, a teraz w jego ślady starają się powędrować synowie. Trzech z nich trafiło do siatki w minionym tygodniu, co jest nie lada wyczynem!

Kluivert razy 3, czyli trzej synowie z golami w jednym tygodniu

Patrick Kluivert miał bardzo udaną karierę piłkarską. Już za młodu, jako 19-latek był bohaterem finału Ligi Mistrzów między Ajaksem a Milanem. Po drodze zawitał on m. in do Barcelony, Milanu, Newcastle czy Lille, grał w reprezentacji Holandii. Wiosną 2025 roku objął stery w reprezentacji Indonezji. Idzie mu na ten moment w kratkę. Wygrał z Bahrajnem, Chinami i Chińskim Tajpej – zremisował z Libanem i dwukrotnie oberwał od znacznie lepszych: Australii (1:5) oraz Japonii (0:6). Lepiej idzie jego synom na boisku.

Rozpocznijmy od początku. Patrick ma czterech synów, ale skupimy się na trzech z nich. We spotkaniu Młodzieżowej Ligi UEFA Shane Kluivert 1 października wszedł na boisko z PSG i trafił na 1:1 już trzy minuty po pojawieniu się na boisku. Ostatecznie obrońcy tytułu (Shane zagrał w poprzedniej edycji dwa mecze – jedna połowa z ławki plus jeden epizod minutowy) wygrali 2:1, a młody napastnik miał w tym swój udział. Poniżej jego pięknej urody trafienie.

Pora teraz zwrócić się w stronę Rubena. Środkowy obrońca, który latem 2025 roku przybył z portugalskiej drużyny Casa Pia, może zagrać także na prawej stronie defensywy i póki co dał się zapamiętać z filmiku, w którym go zaprezentowano. Kitmani dla fabuły scenki – mieli problem z naklejeniem nazwiska piłkarza na koszulce. Chodzi bowiem o fragment „vert”, co oznacza po francusku „Zielony”.

Wszystko to z powodu derbowego rywala – Saint-Etienne. Problem wyjaśnił jednak Memphis Depay, który rozwiał wątpliwości. Na boisku, Ruben także powoli rośnie. W ostatnim meczu Ligi Europy trafił do siatki z RB Salzburg. Póki co grał on po 90 minut w LE, a w Ligue 1 otrzymał trzykrotnie ogony, ale w OL póki co „byle do zimy”. Wszystko z powodu letnich perturbacji w związku z bałaganem pozostawionym przez Johna Textora. Warto tu dodać, że to trzeci z rodziny, który trafił do Ligue 1 – ojciec Patrick grał w Lille, a Justin – w Nicei.

Najbardziej znany brat Kluivert nie chciał być gorszy

Rywale ucierpieli też w tym tygodniu przez Justina Kluiverta. Skrzydłowy Bournemouth jest aktualnie w życiowej formie. 26-latek ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Warto przypomnieć, że w ligach TOP 5 ma już doświadczenie w KAŻDEJ z nich. Anglia to „Wisienki”, Francja – OGC Nicea, Niemcy – RB Lipsk, Włochy – AS Roma, Hiszpania – Valencia CF.

W meczu z Fulham po wejściu z ławki otworzył konto bramkowe rozgrywek w tym sezonie z uwagi na pięknego gola na 2:1 na Vitality Stadium. Teraz, aby dorównać wynikowi z sezonu 2024/25 potrzebuje jeszcze w Premier League dołożyć kolejne 11 goli. Sugerując się doskonałym początkiem sezonu podopiecznych Andoniego Iraoli – może być to do zrobienia.

Fot. PressFocus