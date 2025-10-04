Tryb ciemny

Strona Główna / Ze świata / Kluivert znaczy gol. Wielki tydzień znanej futbolowej rodziny

Kluivert znaczy gol. Wielki tydzień znanej futbolowej rodziny

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 04 października 2025
Justin Kluivert

Piłkarska Holandia przed wieloma laty miała rodzinę Cruyffów, gdzie zarówno Johan, jak i Jordi trafiali do wielkich klubów. Teraz to rodzina Kluivert jest na językach piłkarskiego świata. Patrick jest już wiele lat po swojej karierze piłkarskiej, a teraz w jego ślady starają się powędrować synowie. Trzech z nich trafiło do siatki w minionym tygodniu, co jest nie lada wyczynem!

Kluivert razy 3, czyli trzej synowie z golami w jednym tygodniu

Patrick Kluivert miał bardzo udaną karierę piłkarską. Już za młodu, jako 19-latek był bohaterem finału Ligi Mistrzów między Ajaksem a Milanem. Po drodze zawitał on m. in do Barcelony, Milanu, Newcastle czy Lille, grał w reprezentacji Holandii.  Wiosną 2025 roku objął stery w reprezentacji Indonezji. Idzie mu na ten moment w kratkę. Wygrał z Bahrajnem, Chinami i Chińskim Tajpej – zremisował z Libanem i dwukrotnie oberwał od znacznie lepszych: Australii (1:5) oraz Japonii (0:6). Lepiej idzie jego synom na boisku.

Rozpocznijmy od początku. Patrick ma czterech synów, ale skupimy się na trzech z nich. We spotkaniu Młodzieżowej Ligi UEFA Shane Kluivert 1 października wszedł na boisko z PSG i trafił na 1:1 już trzy minuty po pojawieniu się na boisku. Ostatecznie obrońcy tytułu (Shane zagrał w poprzedniej edycji dwa mecze – jedna połowa z ławki plus jeden epizod minutowy) wygrali 2:1, a młody napastnik miał w tym swój udział. Poniżej jego pięknej urody trafienie.

Pora teraz zwrócić się w stronę Rubena. Środkowy obrońca, który latem 2025 roku przybył z portugalskiej drużyny Casa Pia, może zagrać także na prawej stronie defensywy i póki co dał się zapamiętać z filmiku, w którym go zaprezentowano. Kitmani dla fabuły scenki – mieli problem z naklejeniem nazwiska piłkarza na koszulce. Chodzi bowiem o fragment „vert”, co oznacza po francusku „Zielony”.

Wszystko to z powodu derbowego rywala – Saint-Etienne. Problem wyjaśnił jednak Memphis Depay, który rozwiał wątpliwości. Na boisku, Ruben także powoli rośnie. W ostatnim meczu Ligi Europy trafił do siatki z RB Salzburg. Póki co grał on po 90 minut w LE, a w Ligue 1 otrzymał trzykrotnie ogony, ale w OL póki co „byle do zimy”. Wszystko z powodu letnich perturbacji w związku z bałaganem pozostawionym przez Johna Textora. Warto tu dodać, że to trzeci z rodziny, który trafił do Ligue 1 – ojciec Patrick grał w Lille, a Justin – w Nicei.

Najbardziej znany brat Kluivert nie chciał być gorszy

Rywale ucierpieli też w tym tygodniu przez Justina Kluiverta. Skrzydłowy Bournemouth jest aktualnie w życiowej formie. 26-latek ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Warto przypomnieć, że w ligach TOP 5 ma już doświadczenie w KAŻDEJ z nich. Anglia to „Wisienki”, Francja – OGC Nicea, Niemcy – RB Lipsk, Włochy – AS Roma, Hiszpania – Valencia CF.

W meczu z Fulham po wejściu z ławki otworzył konto bramkowe rozgrywek w tym sezonie z uwagi na pięknego gola na 2:1 na Vitality Stadium. Teraz, aby dorównać wynikowi z sezonu 2024/25 potrzebuje jeszcze w Premier League dołożyć kolejne 11 goli. Sugerując się doskonałym początkiem sezonu podopiecznych Andoniego Iraoli – może być to do zrobienia.

Fot. PressFocus

Ze świata Justin KluivertPatrick KluivertRuben KluivertShane Kluivert

Autor

Avatar użytkownika
Marcin Ziółkowski
Serie A, Liga Mistrzów, Inne wywiady

Futbolowy romantyk, z Milanem wierny po porażce, a zdziwiony po zwycięstwie. Spokrewniony z synem koleżanki Twojej matki. Ten typ człowieka, który na Flashscore ma gwiazdkę przy drużynie z Tajlandii czy Indonezji.

Najnowsze wpisy

Promocja dnia
Bonus 3 razy 100% do 200 PLN
nowa oferta powitalna BETFAN
Sprawdź
Typ dnia
Pogoń Szczecin - Piast Gliwice
Wygrana Pogoni
kurs
2.17
Analiza
Ranking bukmacherów
1
Betfan logo
Betfan
Bonus 3 x 100% do 200 PLN
2
Betclic
Cashback do 50 zł + gra bez podatku 24/7
3
sts logo
STS
Bonusy od depozytu do 600 zł +zakład bez ryzyka do 100 zł
4
TotalBet logo
TotalBet
Zakład bez ryzyka 3x111 zł (zwrot na konto główne)
zobacz pełny ranking
Zakłady bukmacherskie przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich (18+) i nieodłącznie wiążą się z ryzykiem. Bukmacherzy lokowani w tym serwisie posiadają zezwolenia Ministerstwa Finansów na przyjmowanie zakładów bukmacherskich online. Gra u operatorów, którzy nie posiadają polskiej licencji na zawieranie zakładów wzajemnych, jest zabroniona i grozi konsekwencjami prawnymi.