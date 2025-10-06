Tryb ciemny

Buffon znów w Serie A. Trzy dekady po ojcu zadebiutował też syn

Napisane przez Marcin Ziółkowski, 06 października 2025
Gianluigi Buffon to jeden z najlepszych bramkarzy w historii – i to samo pasuje pod kątem najlepszych piłkarzy rodem z Półwyspu Apenińskiego. Legendarny „Gigi” grał bardzo długo, bowiem zakończył grę w 2023 roku, mając 45 lat. Jego syn, Louis, jest z kolei na początku drogi. Właśnie zadebiutował w Serie A. W przeciwieństwie do ojca – nie stoi on między słupkami.

U Buffonów jaki ojciec, taki syn

Słysząc nazwisko Buffon, nie da się pomylić Gianluigiego z nikim innym. 178-krotny reprezentant Włoch, który zagrał 19 sezonów w Juventusie, osiem w Parmie i jeden w PSG, do tego został mistrzem świata w 2006 roku – nie gra już w piłkę. To jedna z największych legend piłki nożnej dla pokolenia, które zaczynało interesować się futbolem w okolicach niemieckiego mundialu bądź kilka lat wstecz. Teraz przyszedł czas na jego syna.

Louis Buffon w meczu z Bologną zadebiutował w Serie A. Gra on dla beniaminka z Pizy. Pisa SC przegrała sromotnie 0:4 z Bologną, która występuje w tym sezonie dodatkowo w Lidze Europy. Czeski skrzydłowy otrzymał od Alberto Gilardino kwadrans, zastąpił on Mbalę Nzolę. To dla rodziny Buffon kolejny debiut w lidze włoskiej, pierwszy od blisko 30 lat (listopad 1995 to debiut Gianluigiego)

Najstarsze dziecko legendarnego bramkarza posiada jako drugie imię Thomas z uwagi na idola jego ojca (legendarnego bramkarza Kamerunu Thomasa N’Kono). W rozgrywkach Primavery 2 w sezonie 2024/25 trafił on osiem razy do siatki. Po meczu ze Spezią, tylko raz do końca sezonu zasiadł wtedy na ławce. Mimo to w sparingach dwukrotnie otrzymał szansę od Alberto Gilardino, który zastąpił legendarnego „Pippo”.

Wybrał piłkę, ale i… ojczyznę matki

Buffon junior to piłkarz z rocznika 2007 grający na lewym skrzydle. W lutym został on powołany na marcowe zgrupowanie czeskiej kadry do lat 18. Wtedy też pierwszy raz otrzymał powołanie na mecz Serie B od trenera Filippo Inzaghiego. Jego debiut nadszedł finalnie po trzech tygodniach – otrzymał ze Spezią siedem minut w wyjazdowym meczu.

Dlaczego Czechy? Wszystko z powodu narodowości jego matki, wicemiss Czech z roku 1998. Alena i Buffon byli małżeństwem w latach 2011–2014. Zanim zawarli związek małżeński, spotykali się przez sześć lat. Powołanie do czeskiej młodzieżówki nie oznacza jednak nadal zamknięcia drzwi w kontekście występowania dla włoskiej kadry. Zgodnie z przepisami FIFA będzie mógł wrócić do reprezentowania ojczyzny swojego ojca przed potencjalnym pierwszym powołaniem do pierwszego składu.

Porozumienie między Czeską Federacją a Aleną Seredovą miało być przyczyną tego zaskakującego powołania. Dyrektor techniczny reprezentacji narodowej Erich Brabec szczegółowo wyjaśnił, jak do tego doszło: – Uzgodniliśmy z jego matką, Aleną Šeredovą, że chcielibyśmy widzieć Louisa Thomasa podczas naszych spotkań. Nie znam opinii Gianluigiego Buffona, ale po tym, jak dowiedzieli się, że jest na naszej liście powołanych zawodników, skontaktowali się z nim także z Włoch.

Fot. PressFocus

Serie A

