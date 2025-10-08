Polska – Nowa Zelandia – 09.10. – typy i zapowiedź

Podstawowe informacje o meczu Polska – Nowa Zelandia

Rozgrywki: Mecz towarzyski

Data i godzina: 9 października, 20:45

Stadion: Stadion Śląski, Chorzów

Polacy wracają do gry w spotkaniu z Nową Zelandią, z którą zmierzą się drugi raz w historii. Spotkanie jest przetarcie przed ważnym pojedynkiem z Litwą. Biało-Czerwoni będą faworytem tego starcia, choć w meczu towarzyskim wszystko może się wydarzyć. Czy Polacy znowu zaprezentują się bardzo dobrze pod wodzą Jana Urbana? Sprawdź typy na mecz Polska – Nowa Zelandia.

Polska – Nowa Zelandia – typy bukmacherskie

Polska – Nowa Zelandia: zwycięstwo Polski

Moim zdaniem w tym meczu faworyt jest tylko jeden i uważam, że Polska wygra to spotkanie. Przemawia z tym jakość piłkarska, atut własnego boiska oraz aktualna forma obu zespołów. Polacy pod wodzą Jana Urbana pokazali już, że grają coraz lepiej i spotkanie z drużyną pokroju Nowej Zelandii powinno być kolejnym, w którym drużyna będzie ogrywać się przed kluczowymi spotkaniami w walce o awans na mundial. Biało-Czerwoni wygrali cztery ostatnie spotkania u siebie, z kolei Nowa Zelandia pregrała trzy ostatnie spotkania. All Blacks wygrali zaledwie trzy z dziesięciu ostatnich meczów na obcym terenie. To wszystko pokazuje, że dla naszej kadry to spotkanie powinno zakończyć się pomyślnie, choć to tylko mecz towarzyski.

Idąc dalej, stawiam na powyżej 2,5 bramki. Nasza kadra będzie chciała zagrać ofensywnie, jednak z racji tego, że jest to tylko sparing, nie zdziwi mnie również bramka drużyny z Oceanii. Spodziewam się, że Polacy od początku ruszą do ataku, co prowadzi mnie do typu na prowadzenie Polski do końca pierwszej połowy. Nasz zespół będzie chciał szybko ustawić sobie mecz, by selekcjoner mógł pozwolić sobie na rotowanie składem w drugiej połowie.

Propozycje typów bukmacherskich na Polska – Nowa Zelandia

zwycięstwo Polski @1.48

powyżej 2,5 bramki @1.88

Polska wygra 1. połowę @1.91

Polska – Nowa Zelandia – zapowiedź meczu

Polacy złapali ostatnio wiatr w żagle. Po nieudanej kadencji trenera Probierza, nowemu selekcjonerowi udało się podnieść morale naszej kadry. Wrześniowe zgrupowanie, które dało Polakom cztery punkty po remisie z Holandią i wygranej z Finlandią, dało wiele optymizmu kibicom. Nowa Zelandia w odróżnieniu od Polski może już cieszyć się z awansu na mundial. Trzeba jednak uczciwie przyznać, że ich rywale w tej walce znacząco różnią się jakością piłkarską od rywali europejskich.

Gdzie oglądać mecz Polska – Nowa Zelandia

Mecz Polska – Nowa Zelandia będzie można zobaczyć na antenie TVP 1 i TVP Sport.

Przewidywane składy na mecz Polska – Nowa Zelandia

Polska : Grabara – Wszołek, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Skóraś, Zieliński, Slisz, Piotrowski, Kamiński – Świderski

: Grabara – Wszołek, Wiśniewski, Bednarek, Kiwior – Skóraś, Zieliński, Slisz, Piotrowski, Kamiński – Świderski Nowa Zelandia: Crocombe – De Vries, Bindon, Surman, Payne – Thomas, Bell, Singh – Old, Wood, Waine

Statystyki na typy bukmacherskie Polska – Nowa Zelandia