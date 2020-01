Filip Piszczek opuści Cracovię. Ma trafić do Włoch!

Niewykluczone, że liczba polskich piłkarzy na Półwyspie Apenińskim może być trochę mniejsza po styczniowym oknie transferowym. Niepewna jest bowiem przyszłość takich graczy jak Łukasz Teodorczyk, Krzysztof Piątek czy Szymon Żurkowski. O to, by liczba zawodników utrzymała się na takim samym poziomie może zadbać Filip Piszczek. Zawodnik Cracovii jest bliski przenosin do Serie B!

W ekipie “Pasów”, Piszczek podczas trwającej kampanii nie odgrywa ważnej roli. Co prawda 24-letni napastnik zagrał w 15 meczach ekstraklasy, jednakże przekłada się to tylko na 492 minuty spędzone na boisku. W tym czasie, Filipowi udało się zaliczyć trzy asysty. Do siatki rywali, Piszczek jednak nie trafił.

Niewykluczone, że w trakcie tego sezonu, zawodnikowi nie uda się zdobyć już gola. Według informacji Piotra Wołosika czy Tomasza Włodarczyka, ofensywny gracz ma trafić do jednego z klubów Serie B. W grę wchodzą dwie ekipy – Trapani Calcio oraz Pescara.

Co ciekawe, jeżeli Piszczek wylądowałby w Trapani, to na brak rodaka w składzie nie mógłby narzekać. W tym zespole występuje bowiem Tomasz Kupisz. Polak w klubie jest jednak od niedawna, gdyż trafił do drużyny na wypożyczenie 24 stycznia.

Więcej informacji na temat dalszej kariery Filipa Piszczka może pojawić się jeszcze w środę.

Fot. YouTube