Zespół z potencjałem. Z kim będzie grać Krzysztof Piątek?

Finalizacja transferu Krzysztofa Piątka jest już na ostatniej prostej. Polak na czwartek miał zaplanowane testy medyczne. Niewykluczone zatem, iż kwestią godzin jest oficjalne potwierdzenie transferu napastnika. Warto zatem przyjrzeć się, kto czeka na 24-latka w Berlinie. Jaki potencjał w kontekście składu ma Hertha?

Trzeba na początku zaznaczyć, iż zespół ze stolicy Niemiec jest w fazie budowy. Lars Windhorst zamierza zainwestować ogromne pieniądze w klub. Pierwszymi sygnałami zmian są m.in. transfery Piątka oraz Lucasa Tousarta. To właśnie francuski pomocnik jest obok Polaka jednym z najlepiej wycenianych zawodników Herthy. Problem w tym, że Tousart drużynie w drugiej części sezonu nie pomoże, ponieważ trafił z powrotem do Lyonu na zasadzie wypożyczenia. Nie oznacza to jednak, iż w składzie ekipy z Berlinu nie ma już wartościowych graczy.

Jednym z ciekawszych piłkarzy jest Niklas Stark. 24-latek występuje na pozycji środkowego obrońcy. Niklas jest niezwykle istotnym graczem zespołu co potwierdza fakt, iż mimo młodego dość wieku, defensor kilkukrotnie ubierał opaskę kapitana w trakcie tego sezonu Bundesligi.

Dobra gra w lidze pozwoliła zawodnikowi zadebiutować w kadrze. Niklas Stark pojawił się w drugiej części rywalizacji z Irlandią Północną. 24-latek może mieć zatem nadzieję, iż pojedzie razem z kadrą na Euro 2020. Wpływ na losy Starka ma oczywiście kontuzja Niklasa Sule, który najprawdopodobniej opuści prestiżowy turniej.

Sporą uwagę skupia na sobie także Maximilian Mittelstadt. 22-latek w trwającej kampanii zaliczył jednego gola oraz dwie asysty w lidze. Wynik całkiem przyzwoity, biorąc pod uwagę fakt, iż Niemiec gra na pozycji lewego obrońcy. Transfermarkt wycenia gracza na kwotę około 14 milionów euro.

W środku pomocy fundamentalną rolę odgrywa w trakcie tego sezonu Marko Grujic. Co prawda Serb jest obecnie wypożyczony do Herthy z Liverpoolu, jednakże przez najbliższe sześć miesięcy 23-latek będzie pomagać drużynie w osiągnięciu jak najlepszej pozycji w Bundeslidze. Grujic do tej pory rozegrał 17 spotkań, w których strzelił trzy bramki oraz zanotował jedną asystę.

Mówiąc o Hercie nie można pominąć takiego gracza jak Javairo Dilrosun. Holender kontrakt z niemiecką ekipą podpisał w 2018 roku. Przygodę z piłką młodzieżową Dilrosun miał całkiem udaną. Występował bowiem w takich klubach jak Ajax czy Manchester City.

W dorosłym futbolu Dilrosun już radzi sobie dobrze. W ubiegłym sezonie 21-latek strzelił 2 gole oraz zdobył 4 asysty w 17 spotkaniach Bundesligi. Ten sezon piłkarz powinien mieć bardziej udany, gdyż na tym etapie rozgrywek zawodnik zgromadził 3 bramki i 2 ostatnie podania do partnerów z drużyny.

Pan od bramek

Człowiekiem, który w największym stopniu odpowiada za bramki jest Dodi Lukebakio. Belg z dorobkiem 5 trafień i 4 ostatnich podań może pochwalić się najlepszą statystyką w drużynie. 22-latek był pierwszym takim sygnałem Herthy w kontekście zmiany. Dodi trafił bowiem do klubu w trakcie ostatniego okna transferowego za kwotę 20 milionów euro. Na ten moment, kibice Herthy zapewne w pozytywnych słowach mogą wypowiedzieć się o wzmocnieniu.

Podsumowując zespół z Berlina trudno nie oprzeć się wrażeniu, iż dominuje w drużynie przede wszystkim młodość. Kluczowe role odgrywają gracze z wiekiem 22 czy 24 lat. Tym samym Krzysztof Piątek raczej wpasowuje się w profil klubu. Co prawda o polskim napastniku w Europie było znacznie głośniej, niż o obecnych zawodnikach Herthy. Wszyscy piłkarze mogą jednak być traktowani jako potencjalni kandydaci do budowy ciekawego zespołu.