Dariusz Żuraw: “Alan Czerwiński głową jest już w Poznaniu”

Zamieszanie wokół przenosin Alana Czerwińskiego do Lecha Poznań wciąż trwa. Zawodnik chciałby trafić do Poznania wcześniej, ale Zagłębie nie wyraża na to zgody. Podczas konferencji prasowej Dariusz Żuraw odniósł się do sytuacji przyszłego piłkarza “Kolejorza”.

Już od około miesiąca wiadomo, że Alan Czerwiński w przyszłym sezonie zasili skład Lecha. Poznański klub wykorzystał, że prawemu obrońcy Zagłębia Lubin z końcem sezonu wygasa kontrakt i podpisał z nim umowę jeszcze w styczniu.

W tej sytuacji pojawiły się pogłoski o tym, że 26-latek mógłby przenieść się do “Kolejorza” już w styczniu. Choć poznański klub oraz sam zawodnik są zdecydowani co do takiego ruchu, Zagłębie Lubin nie wyraża na to zgody.

Do sytuacji zawodnika odniósł się trener Lecha, Dariusz Żuraw, podczas konferencji prasowej przed meczem z Rakowem.

– Alan głową już jest w Poznaniu i bardzo chce tu przyjść. Ambicje niektórych ludzi w Lubinie są jednak wyżej niż racjonalne myślenie. – wyznał szkoleniowiec.

Chociaż coraz głośniej mówi się o tym, że zawodnik wręcz prosi zarząd Zagłębia o pozwolenie na wcześniejsze odejście. Klub pozostaje jednak nieugięty i wydaje się, że Alan Czerwiński na wiosnę pozostanie w Lubinie.

