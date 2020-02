D’Sean Theobalds musi poczekać na występ? Piłkarz nadal nie jest uprawniony do gry

Dla Korony najbliższe miesiące będą bardzo istotne. Klub walczy o utrzymanie w ekstraklasie, dlatego każde zimowe wzmocnienie zespołu jest istotne w kontekście walki o punkty. Jak na razie, jeden z nowych nabytków, D’Sean Theobalds nie może występować w barwach Korony. 25-letni piłkarz nie ma uprawnień. Ekipa z ekstraklasy prężnie działa, by szybko załatwić formalności.

Korona pokłada ogromne nadzieje w tego zawodnika. D’Sean Theobalds bardzo dobrze prezentował się zarówno na treningach, jak i sparingach. Sporo pozytywnych słów do piłkarza skierował trener ekipy z Kielc, Mirosław Smyła, który określił Anglika prawdziwą perełką zespołu. Nic dziwnego, że klub mocno zabiega o to, by D’Sean Theobalds szybko otrzymał uprawnienia do gry.

Dlaczego kwestie formalne nadal nie są załatwione? Była drużyna 25-latka, czyli ekipa Tonbridge Angels FC nie posiada konta w systemie FIFA. Oznacza to, iż niezbędny certyfikat zawodnika nie może zostać wystawiony. Brak dokumentów uniemożliwia oczywiście występy piłkarza w PKO BP Ekstraklasie.

Korona zajmuje się całą sprawą, wysyłając potrzebne wnioski do FA. Potrzebne papier y angielska federacja powinna wydać bardzo szybko. Nie ma jednak pewności, czy D’Sean Theobalds będzie dopuszczony do gry w ramach najbliższej kolejki ekstraklasy. Korona zmierzy się na wyjeździe z Jagiellonią.