Wieczysta się nie zatrzymuje. Klub z klasy okręgowej ściągnął byłego gracza Wisły Kraków

Wieczysta Kraków przyzwyczaiła nas, że dokonuje sensacyjnych transferów, biorąc pod uwagę ich poziom rozgrywkowy. Tym razem 3,5-letni kontrakt z zespołem z klasy okręgowej podpisał 20-letni Emmanuel Kumah.

Ghańczyk trafił do Wieczystej z Tudu Mighty Jets FC. Do tej pory pomocnik rozegrał jedno spotkanie w ekstraklasie po tym jak w zeszły sezonie został wypożyczony do Wisły Kraków. Dodatkowo ma na koncie kilka meczów w reprezentacji młodzieżowej Ghany do lat 20. Dlaczego zatem taki zawodnik zgodził się na grę w klasie okręgowej?

Wieczysta to projekt prowadzony na szerszą skale. Głównym sponsorem klubu jest krakowski biznesmen Wojciech Kwiecień, a dyrektorem sportowym były reprezentant Polski Andrzej Iwan. Ponadto trenerem zespołu jest Przemysław Cecherz, który prowadził kluby ekstraklasy, a w zespole występują m.in. Michał Miśkiewicz i Bartosz Iwan.

W tej chwili zespół z Krakowa zajmuje drugie miejsce w krakowskiej Lidze Okręgowej, ustępując tylko rezerwom Garbarni. Po rundzie jesiennej zespół jednak nie odpoczywał przez całą zimę, ponieważ już dziś drużyna uda się do najpierw do Niemiec, a następnie do Turcji (konkretnie do Belek), gdzie już z nowym graczem ma przejść obóz przygotowawczy przed kolejną rundą do 28 lutego.

Dzisiaj rano 3,5 letnią umowę z naszym klubem podpisał Emmanuel Kumah! Zawodnik poleci z nami na obóz do Turcji. pic.twitter.com/RJEpYJkLqU — KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) February 19, 2020

FOT: YouTube, PiłkarskaTV