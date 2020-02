Kapustka trafi do Legii?!

Bartosz Kapustka nadal dochodzi do siebie po groźnym urazie, który wykluczył go między innymi z gry na EURO U-21 w ubiegłym roku. Polak wciąż trenuje w Leicester i do tej pory rozegrał dwa mecze w drużynie młodzieżowej „Lisów”. Jego droga do pierwszego składu jest jednak daleka i zgodnie z najnowszymi informacjami pojawił się temat przenosin do ekstraklasy.

Chętna na zakup lub wypożyczenie Kapustki byłaby Legia. Lider z Warszawy domyka transfer Bartosza Slisza, który ma opiewać na około 1,5 miliona euro. Dziś pomocnik podpisze umowę i zostanie nowym nabytkiem „Wojskowych”. Dariusz Mioduski chce jednak zakończyć obecne okienko z przytupem i z tego powodu pojawił się temat Kapustki.

Obecna umowa 23-latka wygasa dopiero w czerwcu 2021 roku. Możemy zatem przypuszczać, że w grę wchodzi półroczne wypożyczenie wraz z opcją wykupu. Zawodnik z rocznym kontraktem nie powinien być aż taki drogi, ale z drugiej strony musimy pamiętać o sporej pensji. Przestrzega o tym między innymi Adam Dawidziuk, redaktor portalu „Legia.net”.

małe szanse, kasa, kasa, ciężko odpuścić angielską pensję — Adam Dawidziuk (@AdamDawidziuk) February 27, 2020

Zgodnie z angielskimi informacjami, rocznie Bartek pobiera z klubowej kasy ponad 1,5 miliona funtów. To spora przeszkoda dla Legii, która musiałaby liczyć na to, że klub z King Power Stadium weźmie na siebie większość tej kwoty.

Mimo to temat wydaje się nadal otwarty. Z pewnością byłby to największy transferowy hit ekstraklasy ostatnich lat. Nawet jeśli mówimy o zawodniku, który w ostatnich czterech latach nie zagrał zawrotnej liczby spotkań. Potencjał Kapustki jest ogromny, a jeśli tylko dopisze zdrowie, może z miejsca zostać gwiazdą polskiej ligi.

FOT: YouTube, CANAL Plus Polska