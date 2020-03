Liga Betclic + Piłkarski Jackpot

Przed nami kolejne dwie edycje dobrze już znanych promocji – Ligi Betclic (szczegóły TUTAJ) oraz Piłkarskiego Jackpota (szczegóły TUTAJ)!

Liga Betclic: aby wziąć udział w promocji należy kliknąć „DOŁĄCZ” znajdujące się pod grafiką promocji i postawić do 8-go marca minimum 10 zakładów z minimalnym kursem całkowitym 2.00 za co najmniej 20 zł każdy. Na kuponach mogą znaleźć się zdarzenia ze wszystkich dostępnych w ofercie dyscyplin. Jeśli spełnisz warunki promocji w bieżącym tygodniu to otrzymasz 10 zł bonusu, ale pamiętaj że regularność się opłaca! Biorąc udział w kolejnych odsłonach akcji w nadchodzących tygodniach, Betclic będzie zwiększał Twój tygodniowy bonus aż do 50 zł w ostatnim tygodniu obowiązywania Ligi Betclic!

Piłkarski Jackpot: to już kolejna odsłona Piłkarskiego Jackpota – w tym tygodniu do wygrania aż 15.000 zł!!! Jak to zrobić? To proste – weź udział w promocji klikając „DOŁĄCZ” znajdujące się pod grafiką promocji i postaw za 10 zł na kuponie wyniki ośmiu poniższych meczów najbliższej kolejki Premier League:

Liverpool FC – Bournemouth

Wolverhampton – Brighton

Arsenal – West Ham United

Southampton – Newcastle United

Sheffield United – Norwich

Crystal Palace – Watford

Burnley – Tottenham Hotspur

Manchester UTD – Manchester City

Jeśli jako jedyny poprawnie wytypujesz wszystkie spotkania, to zgarniesz 15.000 zł ! Jeśli ta sztuka powiedzie się więcej niż jednemu graczowi, wtedy podzielą oni między siebie wygraną pulę. Natomiast jeśli nikt nie zdoła poprawnie wytypować podanych zdarzeń, zwiększymy pulę nagród w kolejnym tygodniu trwania promocji i będziemy to robić tak długo aż ktoś nie rozbije banku. Pamiętaj, że możesz postawić 5 kuponów kwalifikujących się do tej promocji! Dodatkowo, jeśli uda Ci się poprawnie wytypować więcej zdarzeń niż Footrollowi, to dostaniesz od Betclic bonus w wysokości 10 zł.

Kupon Footrolla: