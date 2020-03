Rozczarowująca postawa. Ajax z najgorszym wynikiem od 20 lat!

Praktycznie każdy kibic piłki nożnej zachwycał się grą Ajaksu w trakcie poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Holenderski zespół złożony przede wszystkim z młodych zawodników świetnie radził sobie z wyżej notowanymi rywalami. Osiągnięty półfinał LM sugerował, iż klub straci latem kilku kluczowych zawodników. Amsterdam opuścili m.in. Frenkie de Jong czy Matthijs de Ligt. W trwającym sezonie, klub nie radzi sobie tak dobrze, jak w ubiegłej kampanii. Ostatnie tygodnie w wykonaniu Ajaksu są niezwykle rozczarowujące.

Początek rozgrywek nie sugerował złych wyników. Ajax zarówno w Eredivisie, jak i Lidze Mistrzów radził sobie bardzo dobrze. W dwóch pierwszych grupowych meczach LM zespół zdobył sześć punktów, strzelając sześć bramek i nie tracąc przy tym nawet gola. Kłopoty zaczęły się wraz z dwoma spotkaniami przeciwko Chelsea. Klub z Amsterdamu przegrał kilka istotnych spotkań, a efektem słabej postawy była trzecia lokata w grupie LM.

Coraz częściej Ajax zaczął notować wpadki także w lidze. Przeciętną sytuację zespołu przykrywa nieco słaba postawa konkurencji. Odwieczny rywal, czyli ekipa PSV nie radzi sobie w tym sezonie najlepiej, co potwierdza czwarta lokata drużyny w Eredivise.

Ostatnie tygodnie w wykonaniu podopiecznych Erika Ten Haga są bardzo rozczarowujące. Wystarczy powiedzieć, że Ajax przegrał cztery z pięciu meczów. Taka sytuacja miała miejsce aż dwadzieścia lat temu.

4 – Ajax have lost four of their last five matches in all competitions for the first time since 2000. Meltdown. pic.twitter.com/8m4F8EwZcP

— OptaJohan (@OptaJohan) March 4, 2020