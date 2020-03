Premier League zostanie… powiększona? Przygotowano się także na najczarniejszy scenariusz

Najpopularniejsza, najbardziej dochodowa piłkarska liga na świecie, zwlekała zdecydowanie zbyt długo na podjęcie decyzji o zawieszeniu rozgrywania spotkań. Początkowo wrażenia na władzach nie robiło zakażenie Mikela Artety, właściciela Nottingham, a także fakt, że wiele osób zostało objętych kwarantanną.

Ostatecznie podjęto jednak jedyną słuszną decyzję, zważywszy na bieżące okoliczności. Premier League w marcu juz na pewno nie zagra, co oczywiście może się zmienić, jeśli problem nie będzie ustępował (oczywiście trzymamy kciuki, by było inaczej).

W oczekiwaniu na rozwój sytuacji, władze zastanawiają się już nad możliwymi sposobami zakończenia rozgrywek 2019/2020. Wczoraj informowaliśmy o pomyśle na wariant optymistyczny, czyli taki, w którym mecze mogłyby zostać rozgrywane bez obaw za miesiąc, czy nawet dwa.

Pod uwagę trzeba brać jednak także to, że sytuacja nie będzie pozwalała na wznowienie ligi. Co wtedy? Jak donoszą dziennikarze “Telegraph” oraz “Daily Mail”, tytuł zostałby przyznany Liverpoolowi, co nie spotkało się ze sprzeciwem żadnej ekipy. Patrząc na sytuację w tabeli, nie mogło być inaczej.

Ciekawe jest jednak to, że żaden zespół miałby nie spaść. Z kolei ligę zasiliłyby dwie pierwsze drużyny Championship, czyli Leeds United oraz West Bromwich Albion. Spowodowałoby to, że w kolejnym sezonie mielibyśmy w Premier League 22 zespoły, z których na koniec rozgrywek spadłoby aż pięć. Ponadto, EFL Cup miałby się nie odbyć, by “zrobić miejsce” na dodatkowe kolejki.

Nie da się ukryć, że wizja rozgrywania 42. serii gier w Premier League jest nieco dziwna, ale taki scenariusz byłby pozytywny dla kilku Polaków. Mowa tu oczywiście o Mateuszu Klichu oraz Kamilu Grosickim, którzy obaj zameldowaliby się w EPL ze swoimi obecnymi klubami. A wy, co myślicie o takim rozwiązaniu?