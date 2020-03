Razem w słusznej sprawie. Jose Mourinho został… wolontariuszem

Pandemia koronawirusa sparaliżowała nie tylko najlepsze piłkarskie ligi, nie tylko niemal cały światowy futbol, ale także nasze życie codzienne. Rozprzestrzeniający się w błyskawicznym tempie wirus zmusił ludzi do pozostawania w domach – szczególnie tych, którzy są wyjątkowo narażeni na jego działanie.

Na pomoc im ruszył sam Jose Mourinho, którzy korzystając z przymusowego wolnego od piłki, wcielił się w rolę… wolontariusza. Portugalczyk wspierając “Age UK” i “Love Your DoorStep”, postanowił pomóc najbardziej potrzebującym, starszym ludziom, dostarczając im zakupy. Wszystko to na terenie Enfield, wokół obiektów Tottenhamu.

– Jestem tutaj, aby wspomóc “Age UK Enfield”, “Love Your DoorStep Enfield” i oczywiście – ty także możesz podarować żywność, przekazać pieniądze lub zostać wolontariuszem – powiedział trener “Spurs”.

Pozostaje jedynie przyklasnąć 57-latkowi i podziękować, że daje wszystkim swoim fanom, także tym najmłodszym, piękny przykład. Być może na boisku jego podopieczni nie spisywali się ostatnio najlepiej, ale ten rodzaj “ocieplania wizerunku” na pewno zasługuje na uznanie.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK

— Michael Bridge (@MichaelBridge_) March 23, 2020