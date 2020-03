Stadion zamieni się w szpital

W czasie, gdy sport zszedł na dalszy plan, wszystkie “moce przerobowe” poszły na walkę z koronawirusem. Przerwy w rozgrywkach to także czas, gdy można wykorzystać puste obiekty do pomocy najbardziej potrzebującym. Tak właśnie dzieje się w Sao Paulo, gdzie na stadionie Pacaembu powstaje ogromny szpital polowy!

Budowa na murawie stadionu miejskiego rozpoczęła się w minioną sobotę. W pierwszej kolejności robotnicy postawią stalową konstrukcje, na której pojawi się później namiot. Całość ma potrwać 10 dni, tak by już od początku kwietnia mogli tam trafić pierwsi pacjenci.

Szpital polowy na Pacaembu ma mieć 6300 metrów kwadratowych i zapewnić 200 łóżek, głównie dla pacjentów z łagodnymi objawami. Wszystko po to, by szpitale stacjonarne z oddziałami intensywnej terapii pozostały do dyspozycji chorych w ciężkim stanie. Co ciekawe to nie jedyny szpital polowy, jaki powstaje w największej metropolii Ameryki Południowej. Inny, znacznie większy powstanie w miejscu sambodromu Anhembi, który pomieści ponad 1500 pacjentów.