Zbiorowej obniżki płac nie będzie. “Nie można wszystkiego przerzucać na piłkarzy”

Dwa dni temu zawodnicy Śląska Wrocław zdecydowali się na „zamrożenie” swoich pensji w obliczu pandemii koronawirusa. Piłkarze z województwa dolnośląskiego będą przez najbliższe tygodnie otrzymywać od 15 do 30% swoich pensji. Czy na taki sam ruch zdecydują się także gracze z innych klubów?

Kwestia wynagrodzeń piłkarzy jest szeroko omawiana nie tylko w naszym kraju. Problemy mają bowiem nawet te największe zespoły, na czele z Barceloną. Wracają do ekstraklasy, wielu właścicieli klubów niejako wymagało od piłkarzy empatii. Jednak działa to także w druga stronę, o czym w rozmowie z „WP Sportowe Fakty” wspomniał Euzebiusz Smolarek, szef Polskiego Związku Piłkarzy:

– Scenariusz związany z obniżaniem wynagrodzeń piłkarzy może okazać się konieczny, ale nie może zostać to odgórnie narzucone. Każdy zdaje sobie sprawę, że kluby żyją ze sponsorów, umów telewizyjnych i przychodów z dnia meczowego. Teraz rolą klubów jest to, aby uczciwie przekazały zawodnikom informacje, jakie zostały wprowadzone oszczędności nie tylko na płaszczyźnie ich wynagrodzeń, ale także w innych obszarach funkcjonowania Klubu. Nie można wszystkiego przerzucać tylko na zawodników. Myślę, że jeśli zawodnicy otrzymają szczerą informację, że nie tylko ich wynagrodzenia są obniżane, a obniżane są koszty funkcjonowania całego klubu, to na pewno inaczej do tego tematu podejdą.

Smolarek podczas rozmowy wielokrotnie potwierdzał, że cała relacja powinna zostać rozwiązana w uczciwej atmosferze. Jak jednak zachowają się przykładowo piłkarze, którzy od jakiegoś czasu nie otrzymują pensji? Musimy wziąć pod uwagę, że cierpią na tym także ich rodziny.

Póki co nadal nie zapadła żadna decyzja w tej sprawie, a możemy się jedynie spodziewać, że to kluby muszą dogadać się ze swoimi piłkarzami osobiście. Nikt za nich tego po prostu nie zrobi.