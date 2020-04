Wisła Kraków dogadana z TS. Przejęcie klubu na ostatniej prostej

Wisła Kraków już niebawem formalnie zostanie przejęta przez Jakuba Błaszczykowskiego, Jarosława Królewskiego oraz Tomasz Jażdżyński. Dziś nastąpił pierwszy krok w tej sprawie. Na kolejne poczekamy do końca obecnego tygodnia.

Do tej pory, od stycznia 2019 roku, całą trójka tak jakby nieformalnie rządziła krakowskim klubem po udzielonej pożyczce w wysokości czterech milionów złotych, która uratowała klubem przed upadkiem. Mimo to w środowisku piłkarskim krążyły doniesienia, że rozmowy nad przejęciem klubu trwają i są bliskie finalizacji. Wczoraj dzięki porozumieniu z Towarzystwem Sportowym po 24 latach piłkarska sekcja Wisły Kraków uzyskała pełne prawa do swojej nazwy i historycznego herbu klubu.

– 31 marca 2020 roku w Krakowie doszło do podpisania szeregu umów zapewniających prowadzącej sekcję piłkarską spółce Wisła Kraków SA pięćdziesięcioprocentowy udział w prawach do nazwy i historycznego herbu, znajdujące się do tej pory w posiadaniu skupiającego pozostałe sekcje sportowe stowarzyszenia Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków. Jednocześnie strony podpisały porozumienie regulujące wieloletnią współpracę marketingową obydwu podmiotów składających się na klub Wisła Kraków.

– Porozumienie obejmuje znaki słowne „Wisła Kraków” i „TS Wisła” oraz znak słowno-graficzny „TS Wisła 1906” (historyczny herb klubu). Wszystkie one będą mogły być wykorzystywane zarówno przez spółkę, jak i stowarzyszenie w kontekście prowadzonych przez te podmioty sekcji sportowych – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Po podpisaniu wspomnianych dokumentów do korzystania ze znaków towarowych, przedstawiciele zarządu Towarzystwa Sportowego otrzymali od Błaszczykowskiego, Jażdżyńskiego i Królewskiego pismo rozpoczynające proces przejęcia przez nich akcji Wisły Kraków SA. Każda ze stron ma dołożyć wszelkich starań, aby ta transakcja w końcu doszła do skutku. Oficjalnej informacji mamy się spodziewać jeszcze w tym tygodniu.

Wygląda więc na to, że w Wiśle Kraków po latach wróci normalność. Trzej inwestorzy w końcu uzyskają autonomię do kierowania klubem bez udziału TS.