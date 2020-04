Piłkarz SPAL zebrał pół miliona euro na rzecz mediolańskich szpitali

Podczas panującej pandemii koronawirusa, wielu piłkarzy postanowiło pomóc w walce z nią. Jednym z nich jest Andrea Petagna, który zorganizował zbiórkę pieniężną na rzecz mediolańskich szpitali.

Włoski napastnik w tym sezonie przebywa na wypożyczeniu w SPAL. W 24 ligowych meczach zdobył 11 bramek. To ponad połowa wszystkich bramek zespołu w obecnych rozgrywkach. Andrea Petagna liczy na to, że po sezonie wróci do Napoli, w którym chciałby regularnie grać. Ze względu na zawieszenie rozgrywek, 24-latek nie ma jednak możliwości, by udowodnić Gennaro Gattuso, że zasługuje na powrót do Neapolu.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Podczas ligowej przerwy, Andrea Petagna angażuje się w działalność charytatywną. Piłkarz zorganizował zbiórkę pieniędzy na pomoc szpitalom w Mediolanie i okolicach. Nazwa projektu to #nonlasciamoindietronessuno, co oznacza “nie zostawiaj nikogo w tyle”.

W rozmowie z “La Gazzetta dello Sport” piłkarz SPAL wyznał, że zebrał już ponad pół miliona euro. Ponadto podziękował prezydentowi Włoch, Sergio Mattarelli za pomoc w nagłośnieniu akcji.