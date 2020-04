Gytkjaer odchodzi z Lecha

Przygoda Christiana Gytkjaera z Lechem Poznań dobiega końca. Duński napastnik nie przedłuży kontraktu z polskim klubem i już za kilka miesięcy zostanie wolnym agentem.

Snajper od kilku lat jest kluczowym zawodnikiem zespołu z Wielkopolski. Podczas 24 ligowych spotkań zanotował 15 bramek, dzięki czemu zajmuje pozycję najlepszego strzelca ekstraklasy. Nic zatem dziwnego, że strata takiego gracza dla zespołu będzie bardzo bolesna.

29-latek przebywa obecnie w ojczyźnie. Lokalni dziennikarze postanowili natychmiast to wykorzystać i wypytać zawodnika o jego przyszłość. W rozmowie z duńską stacją TV3 stwierdził, że nie ma zamiaru kontynuować swojej przygody w Lechu. Dziś te doniesienia dla „Gazety Wyborczej” potwierdził Radosław Nawrot, dziennikarz od wielu lat zajmujący się ekipą z Poznania.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Póki co nie znamy nowego klubu zawodnika, ale możemy się spodziewać, że z kartą gracza w ręku może liczyć na sporo ofert. W kontekście Lecha najgorzej wygląda sytuacja z kontraktem piłkarza, ponieważ jeśli rozgrywki potrwają po 30 czerwca, to może się okazać, że zespół w trakcie rozgrywek zostanie bez swojego kluczowego zawodnika. Wówczas Dariusz Żuraw może mieć poważny problem z zapewnieniem Lechowi awansu do europejskich pucharów.

Do jakiego zespołu trafi Christian? W przeszłości media donosiły o ofercie między innymi z Malmoe. W kontekście pozostania w Polsce, to jedynym sensowym kierunkiem wydaje się tylko Legia Warszawa.