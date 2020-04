Brak jednomyślności w sprawie wznowienia rozgrywek ekstraklasy

Cały czas trwa burzliwa dyskusja na temat wznowienia rozgrywek ekstraklasy. PZPN jest w stałym kontakcie z ministerstwem, by na bieżąco wymieniać się informacjami. Ostatni plan zakłada, iż zawodnicy przejdą testy na koronawirusa po kilkunastodniowej izolacji. Jak się okazuje, nie wszystkim podoba się plan powrotu rozgrywek.

Trudno na ten moment podawać dokładne szczegóły. Główne założenie, to izolacja piłkarzy przed wykonaniem testów. Na początku maja, gracze z PKO BP Ekstraklasy mogliby wrócić do treningów w małych grupach, by następnie rozpocząć drużynowe przygotowania do wznowienia rywalizacji.

Jak dowiedział się Mateusz Miga z “TVP Sport”, nie wszystkie kluby pozytywnie spoglądają na powrót ligowych zmagań o czym powiedział jeden z działaczy – Z dyskusji da się wyczuć, które kluby niekoniecznie chcą powrotu rozgrywek. Takie nastawienie da się wyczuć choćby w Wiśle Kraków, Piaście Gliwice, Zagłębiu Lubin czy ŁKS Łódź. Niektórzy narzekają, że dowiadują się dopiero teraz, a na grupie dyskusyjnej zarys planu był prezentowany już na początku kwietnia.

Zagraj w BETFAN pierwszy kupon BEZ RYZYKA ! Jeśli przegrasz, zwrot do 100 PLN trafi na Twoje KONTO GŁÓWNE z możliwością natychmiastowej wypłaty!

Oczywiście, części ekip zależy, by sezon został anulowany. Przy takim scenariuszu, drużyny zajmujące miejsca spadkowe najprawdopodobniej utrzymałyby się w lidze. Pojawiają się bowiem sugestie, by zwiększyć liczbę zespołów m.in. w ekstraklasie.